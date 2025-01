Colheita de soja em MT atinge 4,38% dos 12,66 milhões de hectares, diz Imea

São Paulo, 28 - A colheita da soja em Mato Grosso atingiu 4,38% dos 12,66 milhões de hectares projetados para a safra 2024/25, segundo boletim divulgado pelo Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea) na segunda-feira, 27. O avanço foi de 2,97 pontos porcentuais em relação à semana anterior, mas o ritmo segue atrasado tanto em relação à safra passada (-17,13 pontos porcentuais) quanto à média dos últimos cinco anos (-8,63 pontos porcentuais).As regiões médio-norte e oeste do Estado lideram os trabalhos, com 6,23% e o 4,82% das áreas colhidas, respectivamente. Os dias nublados ou chuvosos prejudicam a retirada dos grãos e aumentam o índice de avarias em algumas regiões. Para a próxima semana, as projeções da NOAA indicam redução no volume de chuvas, o que pode acelerar o ritmo da colheita.Com produtividade estimada em 57,97 sacas por hectare, a produção total do Estado está projetada em 44,04 milhões de toneladas. A comercialização da safra 2024/25 alcança 45,20% do total esperado, enquanto a safra 2023/24 já tem 99,73% negociados.O Imea também reportou um recorde no processamento de soja em 2024, quando o Estado atingiu 12,68 milhões de toneladas esmagadas, um crescimento de 7,82% sobre 2023 o 18,39% acima da média dos últimos cinco anos. A capacidade industrial cresceu 6,17% no período, para 14,53 milhões de toneladas/ano.A expansão foi impulsionada pelo aumento da demanda por óleo de soja para biodiesel, cuja mistura obrigatória ao diesel subiu de 12% para 14% em março de 2024. Para 2025, o Imea projeta novo recorde de 12,77 milhões de toneladas processadas.As margens brutas das indústrias, no entanto, recuaram 26,24% em 2024, para média de R$ 416,70 por tonelada, pressionadas pela desvalorização mais acentuada dos coprodutos em relação à soja em grão. No mercado, a soja disponível em Mato Grosso fechou a R$ 108,55 por saca na sexta-feira, com queda semanal de 1,19%.