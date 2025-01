Chuvas derrubam muro de casa e provocam alagamentos em João Pessoa

Na manhã desta terça-feira (28), chuvas intensas atingiram João Pessoa, que registrou diversos pontos de alagamento na cidade e teve residências invadidas.

O que aconteceu

Choveram 93,8 milímetros nas últimas 24 horas na capital. Segundo o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas para Desastres Naturais), houve uma concentração de 80,4 milímetros em apenas seis horas.

20 pessoas estão desalojadas após o deslizamento do muro de uma casa no bairro de Cruz das Armas. O grupo, cerca de oito famílias, foram levados temporariamente para o ginásio Neuza Brandão com assistência da prefeitura e da Defesa Civil.

O temporal também atingiu a residência do auxiliar de depósito Francisco, que acordou com o muro do quarto desabando, no bairro Esplanada. ''Só queria tirar meus filhos e minha esposa daqui. Foi muito forte o barulho, parecia um trovão, e muita água entrou muito rápido. Consegui segurar a porta enquanto minha mulher passava com um dos meus filhos, enquanto eu voltava e pegava o outro'', contou à TV Cabo Branco.

Semáforos pararam de funcionar com a chuva. As equipes de manutenção da prefeitura foram acionadas para resolver problemas nos equipamentos em pelo menos sete cruzamentos da cidade. Alguns pontos da cidade também ficaram intransitáveis devido ao alto nível da água.

Secretaria de Infraestrutura disse que equipes estão circulando pelos bairros de João pessoa. ''Com o auxílio de caminhões de alta pressão e sucção, as equipes estão realizando limpeza e desobstrução de galerias em pontos específicos com registros de alagamentos'', afirmou em nota.