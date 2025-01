Chile: BC mantém taxa de juros inalterada em 5% em decisão unânime

O Conselho do Banco Central do Chile concordou em manter a taxa de juros da política monetária em 5% em reunião realizada nesta terça-feira, 28. A decisão foi adotada por unanimidade pelos seus membros.

Para o BC chileno, permanece um cenário de elevada incerteza, com os mercados financeiros mundiais demonstrando uma elevada volatilidade nas últimas semanas, em um contexto de mudança de governo nos Estados Unidos.

As autoridades chilenas citaram que, embora a evolução geral do cenário macroeconômico tenha estado em linha com o considerado em dezembro, os riscos para a inflação aumentaram, o que reforça a necessidade de cautela.

O conselho avaliará os próximos movimentos do da taxa de juros tendo em conta a evolução do cenário macroeconômico e as suas implicações para a convergência da inflação. Além disso, o conselho do BC chileno reafirmou o compromisso de conduzir a política monetária com flexibilidade, de modo que a inflação projetada seja de 3% no horizonte de dois anos.