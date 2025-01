Chefe de política externa da UE e secretário de Estado dos EUA discutem Ucrânia em sua primeira ligação telefônica

BRUXELAS (Reuters) - A chefe de política externa da União Europeia, Kaja Kallas, e o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, discutiram a guerra na Ucrânia, o Irã e a China nesta terça-feira, no primeiro telefonema entre eles desde que o governo Trump assumiu o poder em 20 de janeiro.

A ligação foi feita em meio a preocupações cada vez maiores da Europa com o que o novo governo, com sua abordagem "America First" (EUA em primeiro lugar), significará para as relações transatlânticas em defesa e segurança, economia, comércio e outras áreas.

"Discutimos questões globais em que a UE e os EUA têm os mesmos interesses, incluindo a guerra da Rússia na Ucrânia, a influência maligna do Irã e os desafios impostos pela China", disse Kallas na rede social X.

"A UE e os EUA são sempre mais fortes juntos. Estou ansioso para encontrá-lo em breve", disse Kallas, ex-primeira-ministra da Estônia.

Uma autoridade da UE, falando sob condição de anonimato, disse que Kallas e Rubio se concentraram em prioridades compartilhadas.

"Eles concordaram com a necessidade de manter pressão máxima sobre Moscou para avançar em direção a uma paz justa e sustentável na Ucrânia", disse a autoridade.

"A dupla também abordou o papel desestabilizador do Irã e a transição política da Síria", afirmou a autoridade.

O presidente dos EUA, Donald Trump, exigiu que os membros da Otan gastem 5% de seu Produto Interno Bruto (PIB) em defesa - um aumento significativo em relação à meta atual de 2% e um patamar que nenhum país da Otan, incluindo os Estados Unidos, atinge atualmente.

Kallas "enfatizou o investimento crescente da Europa em defesa e sua prontidão para assumir uma maior responsabilidade, junto com a importância de diversificar o fornecimento de energia", disse a autoridade da UE.

(Reportagem Lili Bayer)