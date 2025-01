Bolsas da Europa operam em alta, com tímida recuperação de tecnologia após tombo com DeepSeek

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 28/01/2025 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta terça-feira, com ações de tecnologia ensaiando tímida recuperação do tombo que sofreram ontem diante de preocupações com a concorrência da China e investidores reagindo a balanços corporativos locais.

Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,53%, a 532,52 pontos. Apenas o subíndice de tecnologia tinha alta de 0,49%, depois de cair quase 3% no pregão anterior em meio ao sucesso do recém-lançado chatbot da startup chinesa de inteligência artificial DeepSeek.

Da temporada de balanços, destaque para a Siemens Energy, cuja ação saltava 3% em Frankfurt após a companhia alemã divulgar números de receita melhores do que o esperado. A empresa, que fornece hardware elétrico para infraestrutura de inteligência artificial, despencou 20% ontem em meio à liquidação de ações expostas à IA.

Após o fechamento dos negócios na Europa, a gigante francesa do setor de luxo LVMH publica seu balanço.

Às 6h50 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,57%, a de Paris avançava 0,36% e a de Frankfurt ganhava 0,40%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham altas de 0,35%, 0,76% e 0,71%, respectivamente.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires