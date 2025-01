Bancos da zona do euro restringem acesso das empresas ao crédito, mostra pesquisa do BCE

FRANKFURT (Reuters) - Os bancos da zona do euro restringiram o acesso das empresas ao crédito no último trimestre e esperam mais restrições nos primeiros três meses de 2025, mostrou uma pesquisa do Banco Central Europeu nesta terça-feira, reforçando o argumento a favor de mais cortes nas taxas de juros à medida que a economia desacelera.

O crescimento dos empréstimos ficou praticamente estagnado durante a maior parte de 2024, uma vez que a tão esperada recuperação econômica não se concretizou devido ao consumo fraco, a uma recessão industrial de dois anos, à demanda de exportação insignificante e aos gastos sem brilho dos governos.

Os bancos esperavam endurecer os padrões de crédito ou os critérios de aprovação de empréstimos para as empresas, mas o fizeram muito mais do que o previsto, apesar da fraqueza da demanda geral, disse o BCE com base em sua Pesquisa de Empréstimos trimestral, um dado fundamental para a decisão da taxa de juros de quinta-feira.

"Isso foi motivado pela percepção de riscos mais elevados relacionados às perspectivas econômicas, à situação específica do setor e da empresa e à menor tolerância ao risco por parte dos bancos", disse o BCE.

Os padrões de crédito ficaram mais rígidos em todos os setores, mas especialmente nos de imóveis comerciais, comércio atacadista e varejista, construção e manufatura com uso intensivo de energia, acrescentou o banco.

No caso das hipotecas, os padrões de crédito permaneceram praticamente inalterados, mas isso também é uma decepção, uma vez que os bancos previram um "forte" afrouxamento.

No trimestre atual, os bancos esperam restringir os padrões de crédito tanto para as famílias quanto para as empresas, o que sugere que o crescimento dos empréstimos continuará fraco.

O BCE cortou as taxas de juros quatro vezes no ano passado e outros quatro cortes estão previstos para 2025, sendo que o primeiro deles ocorrerá na quinta-feira, já que a inflação excessiva foi derrotada e a atenção se volta para o crescimento fraco.

No trimestre atual, os bancos esperam que a demanda por empréstimos permaneça praticamente inalterada para as empresas e que aumente ainda mais para as famílias, especialmente para os empréstimos habitacionais, e que seu próprio acesso ao financiamento permaneça praticamente inalterado.

(Reportagem de Balazs Koranyi)