Azul conclui reestruturação de dívida e alavancagem cai de 4,8 para 3,4 vezes

SÃO PAULO (Reuters) - A Azul anunciou nesta terça-feira que concluiu um longo processo de reestruturação de dívidas com credores financeiros, arrendadores de aeronaves e fabricantes de equipamentos, o que deve levar a uma forte redução de sua alavancagem.

A companhia afirmou em fato relevante ao mercado que a conclusão do processo após meses de negociações eliminou 1,6 bilhão de dólares em dívidas da empresa e levantou 525 milhões de dólares em capital adicional, além de reduzir o pagamento de juros 800 milhões de reais neste ano. A empresa afirmou ainda que a alavancagem deve recuar de 4,8 vezes para 3,4 vezes em relação ao nível do terceiro trimestre do ano passado.

A Azul disse também que espera a chegada de 15 novos jatos Embraer E2 ao longo de 2025, que "serão extremamente valiosos para garantir a conectividade".

"A finalização dos acordos, além de proporcionar uma melhoria no fluxo de caixa nos próximos três anos, trará uma desalavancagem de aproximadamente 1,4 vez de maneira pró-forma", afirmou a companhia aérea em comunicado à imprensa.

Segundo a Azul, essa melhoria no fluxo de caixa será derivada de acordos "comerciais estratégicos com arrendadores, fabricantes de equipamentos e outros fornecedores". Esses acordos permitirão um fortalecimento no fluxo de caixa de mais de 1,8 bilhão de reais até o final de 2027, afirmou a empresa.

A companhia, que também discute uma união de operações com a rival Gol, afirmou que como parte da reestruturação houve "eliminação de obrigações de emissão de ações devidas a arrendadores e fabricantes" no valor de cerca de 557 milhões de dólares, em troca de 94 milhões de novas ações preferenciais da Azul em uma emissão única a ser concluída neste primeiro trimestre.

(Por Alberto Alerigi Jr.)