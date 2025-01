Avião Airbus da Air Busan pega fogo no aeroporto de Busan, na Coreia do Sul

SEUL (Reuters) - Um avião Airbus da companhia aérea sul-coreana Air Busan pegou fogo nesta terça-feira no Aeroporto Internacional de Gimhae, no sul do país, enquanto se preparava para partir para Hong Kong, informou o corpo de bombeiros.

Todos os 169 passageiros e sete membros da tripulação foram retirados, três com ferimentos leves, acrescentaram os bombeiros de Busan.

O serviço de bombeiros foi alertado sobre o incêndio, que começou dentro do avião pouco antes das 22h30 (horário local), segundo as autoridades. A agência de notícias Yonhap da Coreia do Sul disse que o incêndio começou na cauda do avião.

Imagens veiculadas pela emissora local YTN mostram escorregadores de saída posicionados nos dois lados do avião de corredor único, com equipes de emergência combatendo a fumaça e as chamas do avião.

Mais tarde, imagens da Yonhap News mostraram buracos carbonizados ao longo do teto da fuselagem.

Já se passou um mês desde o desastre aéreo mais mortal em solo sul-coreano, quando um avião da Jeju Air vindo de Bangcoc caiu na pista do aeroporto de Muan ao fazer um pouso de emergência com a barriga, matando todas as 181 pessoas e tripulantes a bordo, exceto duas.

A companhia aérea econômica Air Busan faz parte da Asiana Airlines da Coreia do Sul, que em dezembro foi adquirida pela Korean Air.

A fabricante de aviões Airbus disse que está ciente dos relatos sobre o incidente e que estava em contato com a Air Busan.

A Air Busan e a Asiana não responderam aos pedidos de comentários em um primeiro momento. A Korean Air encaminhou as perguntas à Air Busan.

