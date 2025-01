Arsenal consegue anulação de cartão vermelho recebido por Lewis-Skelly

O jovem zagueiro do Arsenal, Myles Lewis-Skelly, escapou de uma suspensão de três jogos após o sucesso do recurso de seu clube contra o cartão vermelho que recebeu no sábado na Premier League, anunciou a Federação Inglesa de Futebol (FA) nesta terça-feira (28).

O lateral-esquerdo de 18 anos foi expulso no final do primeiro tempo após cometer uma falta no jogo contra o Wolverhampton.

O árbitro não verificou a ação em vídeo, o que irritou muito o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, ainda que os londrinos tenham vencido por 1 a 0.

Arteta insistiu que a ação de Lewis-Skelly não merecia o vermelho porque não era perigosa nem impedia uma clara chance de gol.

A comissão independente que analisou o recurso decidiu anular o cartão vermelho e, portanto, a suspensão de três jogos.

Lewis-Skelly poderá, portanto, jogar pelo Arsenal contra o Manchester City e o Leicester na Premier League, assim como no jogo de volta das semifinais da Copa da Liga contra o Newcastle.

Na Premier League, o Arsenal está em segundo lugar, seis pontos atrás do líder Liverpool, que disputou uma partida a menos.

