Alergia a produtos de limpeza fez empreendedora criar marca ecológica

A formação na indústria da moda trouxe duas características profissionais para a carreira de Marcella Zambardino, cofundadora e gerente de impacto da Positiv.a, marca de produtos de limpeza naturais e biodegradáveis: a curiosidade pelas matérias-primas dos produtos e a paixão por tendências.

No "Divã de CNPJ", do Canal UOL, Marcella contou que aos 26 anos sentiu uma exaustão do estímulo a compras que faz a indústria da moda girar e começou a estudar a cadeia de produção de alimentos orgânicos no Brasil. Nos supermercados, ela encarou com o mesmo olhar as prateleiras de produtos de limpeza.

Quando eu chegava no corredor dos supermercados aqui, eu não queria nada daquilo. Eu achava as embalagens muito feias, com as cores gritando, o cheiro muito ruim dos produtos. Me fazia mal. Marcella Zambardino, cofundadora da Positiv.a

Mais que o desconforto visual, os produtos convencionais, formulados com petróleo e outros ativos que impactam a saúde dos consumidores e o meio ambiente, traziam uma memória de alergia e irritações.

Desde os 15 anos, tenho alergia a detergente, minhas unhas ficam onduladas. Mais tarde, comecei a associar a dor de cabeça ao cheiro das fragrâncias dos produtos de limpeza. Marcella Zambardino, cofundadora da Positiv.a

Investigando essa indústria no Brasil, Marcella entendeu que quatro grandes marcas nacionais e uma multinacional dominavam o mercado com fórmulas muito parecidas. "Quando eu olhei para fora do Brasil, vi um mercado muito mais aquecido", diz.

Eu entendi que aqui no Brasil ninguém estava fazendo isso direito, no sentido de ser melhor para o consumidor, para a saúde das pessoas, e comunicando essa mensagem de maneira direta para o consumidor. Marcella Zambardino, cofundadora da Positiv.a

Em 2016, ela encontrou dois sócios para começar a Positiv.a, uma empresa de produtos de limpeza e de bem-estar, com matérias-primas sustentáveis e ecológicas. São sabonetes, amaciantes e buchas para lavar louça entre um portfólio de 70 produtos.

Marca mexeu no preço para escalar: 'Damos opção de escolha'

Consumir produtos sustentáveis e ecológicos não precisa ser o hábito de quem tem muito dinheiro para investir. Para ultrapassar essa imagem que muitas vezes está no imaginário dos consumidores, a Postiv.a criou uma série de estratégias para alcançar mais público e influenciar as indústrias do setor de limpeza, diz Marcella.

Os preços foram o pontapé da mudança: "Como sempre ouvimos muito a nossa comunidade, entendemos que essa era a principal barreira para as pessoas consumirem nossos produtos", diz.

Para competir com as grandes indústrias do mercado, a Positiv.a adquiriu um dos seus principais fornecedores há dois anos, buscando aumentar a margem de produção, rastrear cada passo da fabricação e chegar no valor que o consumidor paga por um produto convencional. "Enquanto a gente não fizesse essa mudança de preço, eu não ia conseguir aumentar o meu público. Seríamos uma marca nichada, que o público admira", diz Marcella.

Quando a gente consegue colocar o preço igual, nós damos a opção da escolha para a pessoa. Quando nós damos a opção da escolha e o [público] consome isso de forma recorrente [...], você gera impacto socioambiental de maneira significativa. Marcella Zambardino, cofundadora da Positiv.a

Segundo ela, a Positiv.a busca, além de transformar o consumo com opções de produtos de limpeza mais sustentáveis, aumentar seu mercado para incentivar as outras marcas a adotarem novas posturas de produção e de responsabilidade com o meio ambiente, cuidando dos seus insumos e das embalagens.

Como vamos inspirar as empresas a se responsabilizar mais? No nosso caso, se a gente vender mais. Se a gente mostrar que tem demanda para isso. E para ter demanda, eu preciso ter um preço mais competitivo. Marcella Zambardino, cofundadora da Positiv.a

Em 2024, a empresa finalizou o ano com 67% do seu portfólio de 70 produtos dentro dessa estratégia de custar a mesma coisa que um produto convencional. "Eu tenho um sabonete 100% vegetal que hoje custa o mesmo que um sabonete que tem petróleo. Eu tenho um tira-manchas que custa a mesma coisa que o mais vendido do país".

