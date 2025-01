Alemanha está em profunda crise econômica, diz grupo de lobby industrial

Por Maria Martinez

BERLIM (Reuters) - A economia da Alemanha está em profunda crise, com o Produto Interno Bruto provavelmente contraindo 0,1% este ano, disse o grupo industrial BDI nesta terça-feira, colocando-a no caminho certo para três anos seguidos de contração pela primeira vez desde a reunificação do país, nos anos 1990.

Ao mesmo tempo, a zona do euro crescerá 1,1% e a economia global 3,2%, disse o BDI, indicando que a Alemanha continuará com um dos piores desempenhos econômicos da região.

"A situação é muito grave: o crescimento do setor industrial, em particular, sofreu uma ruptura estrutural", disse o presidente do BDI, Peter Leibinger.

O aumento da concorrência externa, os altos custos de energia, as taxas de juros ainda elevadas e as perspectivas econômicas incertas têm afetado a economia alemã, que sofreu uma contração por dois anos consecutivos.

Desacordos sobre como impulsionar a maior economia da Europa contribuíram para o fim da coalizão de governo, com a terrível situação econômica refletida na Volkswagen, que tem realizado cortes de custos acentuados para permanecer relevante.

A crise econômica é mais do que apenas uma consequência da pandemia e da invasão da Ucrânia pela Rússia, disse Leibinger.

Os problemas são domésticos e o resultado de uma fraqueza estrutural desde 2018 que os governos não conseguiram resolver, disse Leibinger.

"O investimento público em infraestrutura moderna, na transformação e na resiliência de nossa economia é urgentemente necessário", disse Leibinger, que também pediu uma redução na burocracia, preços de energia mais baixos e uma estratégia clara para fortalecer o cenário alemão de inovação e pesquisa.