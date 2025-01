ACSP: índice de confiança do consumidor cai em janeiro, mas ainda indica sentimento positivo

A confiança do consumidor brasileiro diminuiu em janeiro tanto na comparação mensal quanto na anual, mas ainda está em níveis que apontam otimismo por parte dos compradores, segundo um índice elaborado pela PiniOn para a Associação Comercial de São Paulo (ACSP). O indicador alcançou 102 pontos neste mês, uma retração de 1,0% ante dezembro e de 2,8% em comparação a janeiro de 2024.

A pontuação superior a 100 pontos, porém, sugere que os consumidores continuam otimistas. A pesquisa ouviu 1.679 famílias de capitais e cidades do interior.

Os dados mostraram também que os a confiança segue trajetórias distintas a depender da região e da classe social dos pesquisados. Enquanto a confiança nas regiões Centro-Oeste e Nordeste se manteve estável, houve queda no Norte e no Sudeste e aumento na região Sul. Em relação às classes socioeconômicas, houve retração da confiança entre as classes A, B e C, enquanto nas classes D e E houve crescimento.

O relatório apontou piora na percepção das famílias sobre a situação financeira atual e as expectativas futuras de renda e emprego.

Além disso, conforme a ACSP, houve uma leve redução na segurança no emprego, o que resultou na diminuição da disposição para adquirir itens de maior valor, como carros e imóveis, bens duráveis, como eletrodomésticos, e uma menor propensão ao investimento.

"Os sinais de desaceleração da atividade econômica, evidenciados pela redução na criação de empregos, somados à aceleração da inflação - especialmente no que diz respeito ao aumento dos preços de itens essenciais como alimentos e bebidas, - ocorrem em um cenário de alto endividamento das famílias e juros elevados. Esses fatores tendem a deixar o consumidor mais cauteloso em suas decisões de compra", destacou o economista da ACSP, Ulisses Ruiz de Gamboa.