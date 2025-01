Ações europeias fecham em pico recorde com redução de nervosismo com setor de tecnologia

Por Nikhil Sharma e Johann M Cherian

(Reuters) - As ações europeias fecharam em um pico recorde nesta terça-feira, com papéis do setor de varejo liderando os ganhos mais amplos, conforme as pressões de venda diminuíram um dia depois de a startup chinesa de inteligência artificial (IA) DeepSeek desencadear uma forte desvalorização no mercado global.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,36%, a 531,60 pontos, com varejistas liderando os ganhos setoriais com uma alta de 2,1%.

O setor de tecnologia, que sofreu um golpe na sessão anterior, subiu 0,3%, com o grupo de consultoria de engenharia e tecnologia Alten na liderança com uma alta de 7,7% após divulgar os resultados anuais.

No entanto, ações relacionadas à IA, como a ASM International e a Schneider Electric recuaram ainda mais, com queda de 3,7% e 7,5%, respectivamente.

O modelo de IA mais barato da DeepSeek e sua popularidade crescente abalaram investidores em todo o mundo na segunda-feira, gerando um movimento de venda de ações de tecnologia em meio a questionamentos sobre a avaliação altíssima dos líderes de IA.

O foco dos investidores também está nas decisões sobre os juros do Federal Reserve e do Banco Central Europeu (BCE) nesta semana.

Com um corte de 0,25 ponto na taxa já precificado para o BCE, as atenções estão voltadas para os comentários dos formuladores de política monetária para definir o tom do ciclo de flexibilização para 2025.

"Com base nos recentes discursos do BCE, os dois próximos cortes parecem ser um consenso agora, mas o caminho depois disso não. Nossa opinião continua sendo a de que os dados acabarão forçando o BCE a continuar cortando até uma taxa terminal de 1,5%, se não for menor", disse uma equipe de analistas do Bank of America Global Research liderada por Ruben Segura-Cayuela.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,35%, a 8.533,87 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,70%, a 21.430,58 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,12%, a 7.897,37 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,12%, a 36.147,06 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 1,31%, a 12.154,20 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,37%, a 6.490,33 pontos.