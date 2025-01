Wall Street tem forte queda por temor com surgimento da IA na China

A bolsa de Nova York abriu em forte queda nesta segunda-feira (27), com os investidores se questionando sobre o domínio das gigantes da tecnologia na inteligência artificial (IA) diante do surgimento da start-up chinesa Deepseek.

A empresa apresentou na semana passada um modelo de IA de menor custo. Wall Street reagiu com quedas bruscas: por volta das 11h55 de Brasília, o índice tecnológico Nasdaq operava em baixa de 2,63%, após ter aberto em queda de até 3,28%; enquanto o índice ampliado S&P 500 recuava 1,59% e o Dow Jones, de 0,27%.

A gigante dos microchips Nvidia registrou baixa de 13%, o equivalente a uma perda de capitalização na bolsa de 400 bilhões de dólares (R$ 2,37 trilhão, na cotação atual).

A bolsa foi sacudida nesta segunda por informações que apontam que o robô conversacional da start-up chinesa DeepSeek teria um ótimo desempenho, apesar de usar chips com capacidades reduzidas, o que poderia afetar o domínio dos grandes grupos americanos do setor.

"Os investidores estão desconcertados com esta nova reviravolta dos acontecimentos e pelo [temor] de que as empresas americanas especializadas em IA percam influência", resumiu à AFP Sam Stovall, da consultoria financeira CFRA.

Analistas e inversores acreditavam que a vantagem dos Estados Unidos no setor dos semicondutores e sua capacidade de limitar o acesso da China a esta tecnologia garantiria seu domínio da IA.

Mas a DeepSeek assegurou ter gasto apenas 5,6 milhões de dólares (R$ 33 milhões, na cotação atual) para desenvolver seu modelo, uma quantia irrisória quando comparada com os bilhões de dólares investidos pelas gigantes americanas.

Wall Street teme que o "chabot" da DeepSeek possa competir com o da OpenAI, que criou o popular ChatGPT.

- Recalculando -

O setor de semicondutores operou em queda esta manhã: a Broadcoam em baixa de 11,73%; a AMD, de 4,44%; a Micron, de 8,83%, e a Marvell Technology, de 13,32%.

Outras gigantes da tecnologia que fizeram imensos investimentos para garantir um lugar no setor da IA, também operavam em queda. Foi o caso da Meta (dona do Facebook e do Instagram), que recuou 2,03% e da Alphabet (Google), que caiu 2,75%.

A Amazon também operou em baixa (-2,34%), assim como a Microsoft (-3,84%).

"Os investidores tentam determinar a forma como o panorama (...) da IA poderia evoluir e se devem reavaliar os valores" das ações, disse Stovall.

"Farão uma análise profunda de suas pastas para verificar se não estão expostos demais ao setor tecnológico", acrescentou.

O índice VIX, também conhecido como o "índice do medo", que mede o nervosismo do mercado, disparou 30% nesta segunda.

O DeepSeek foi criado por uma "start-up" sediada em Hangzhou, no leste da China, cidade conhecida pela alta concentração de empresas tecnológicas.

Disponível tanto em aplicativo para celulares quanto para computadores, oferece muitas funcionalidades parecidas às de seus concorrentes ocidentais: escrever letras de canções, ajudar a lidar com situações do cotidiano, como propor uma receita com o que se tem na geladeira.

O DeepSeek consegue se comunicar em vários idiomas, mas, segundo disse à AFP, domina mais o inglês e o chinês.

No entanto, o dispositivo tem os mesmos limites que outros softwares conversacionais chineses: quando perguntado sobre temas delicados, com o presidente Xi Jinping, prefere evitar o assunto e sugere "falar de outra coisa".

