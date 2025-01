Vômito fossilizado de 66 milhões de anos é encontrado na Dinamarca

Um museu dinamarquês anunciou, nesta segunda-feira (27), a descoberta de vômito fossilizado de 66 milhões de anos atrás, uma evidência considerada crucial para a restituição dos ecossistemas do passado.

"Este tipo de descoberta (...) é muito importante para a reconstituição dos ecossistemas do passado, uma vez que fornece informações importantes sobre o que os animais comiam", declarou o museu Sjaelland, no leste do país.

A descoberta foi feita por um amador durante uma caminhada nos penhascos de Stevn, no sul de Copenhague.

O homem, identificado como Peter Bennicke, encontrou alguns fragmentos incomuns, que levou ao museu para serem examinados, e que se revelaram ser lírios-do-mar.

De acordo com especialistas, o vômito fossilizado é composto de pelo menos duas espécies diferentes de lírios-do-mar que foram consumidos por um peixe que vomitou as partes indigestas.

"Esta é uma descoberta realmente incomum" que lança luz sobre a relação entre predadores e presas no Cretáceo (período que teve início há 145 milhões de anos e terminou há 66 milhões de anos), declarou o paleontólogo Jesper Milàn, citado em um comunicado.

"Os lírios-do-mar não são uma dieta particularmente nutritiva (...) mas descobrimos que um animal, provavelmente algum tipo de peixe, há 66 milhões de anos, comia lírios-do-mar", afirmou.

cbw/ef/meb/mb/yr

© Agence France-Presse