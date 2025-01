Volta às aulas com conforto: 10 tênis infantis com até 36% de desconto

A volta às aulas combina com um tênis confortável nos pés. Se você está em busca de uma opção para acompanhar o ano letivo do seu pequeno, o Guia de Compras UOL separou uma lista com diferentes modelos — que podem agradar a variados estilos e tamanhos das crianças.

Os itens estão com até 36% de desconto para também ajudar na economia da lista de volta às aulas. Entre as marcas dos calçados, estão Puma, Olympikus, Fila, Adidas, Pampili, Kidy, Rainha, Olympikus, New Balance e Bibi. Confira:

Cabedal (corpo do tênis) feito de material têxtil e sintético;

Cadarço regulável e solado leve.

Promete um calce fácil para as crianças e tem sola leve, que não escorrega;

Tem fechamento duplo com fita dupla alto adesiva.

Feito de material resistente e com solado de borracha;

Conta com palmilha macia e pequenos furos para melhor respirabilidade.

Possui uma entressola com tecnologia EVA Soft, que oferece mais maciez e leveza;

Ainda tem um cabedal de tecido, que oferece respirabilidade aos pés.

Apresenta a tecnologia Evasense, com EVA de dupla densidade para deixar os passos mais leves;

Já a tecnologia Gripper corresponde a um solado antiderrapante e de alta resistência.

Cabedal feito de material sintético e de mesh (fibras em malha com tramas abertas);

Entressola em EVA e solado leve.

Disponível em diferentes modelos, todos com alça para facilitar na hora de calçar nos pés;

É vendido em cores como azul, rosa e preto.

Tem cabedal em têxtil para maior respirabilidade;

Solado em EVA para leveza na pisada.

Cabedal de tecido mesh respirável;

Entressola de EVA para um amortecimento com leveza e maciez.

Tecnologia CloudFoam, com espuma em EVA para leveza e absorção dos impactos;

Fechamento com cadarços elásticos e tira aderente.

