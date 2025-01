Vendas de novas moradias nos EUA sobem mais do que o esperado em dezembro

WASHINGTON (Reuters) - As vendas de novas moradias unifamiliares nos Estados Unidos subiram mais do que o esperado em dezembro, em mais uma evidência de que a atividade do mercado imobiliário recuperou o ímpeto no final de 2024, embora o aumento das taxas de hipoteca continue sendo uma restrição.

As vendas de casas novas aumentaram 3,6% no mês passado, para uma taxa anual ajustada sazonalmente de 698.000 unidades, informou o Departamento de Comércio nesta segunda-feira.

O ritmo de vendas de novembro foi revisado para cima, para uma taxa de 674.000 unidades, em comparação com as 664.000 unidades informadas anteriormente.

Economistas consultados pela Reuters previam que as vendas de casas novas, que representam cerca de 15% das vendas de moradias nos EUA, cresceriam para uma taxa de 675.000 unidades.

As vendas de casas novas são contabilizadas na assinatura de um contrato e podem ser voláteis na base mensal.

Estima-se que 683.000 casas novas foram vendidas em 2024, um aumento de 2,5% em relação a 2023.

(Por Lucia Mutikani)