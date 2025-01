União Europeia renova sanções contra a Rússia por guerra na Ucrânia

A União Europeia (UE) renovou nesta segunda-feira (27) as suas sanções contra a Rússia por mais seis meses. A decisão foi anunciada após a Hungria ter deixado de bloquear as medidas, em troca de garantias sobre sua segurança energética.

"A Europa cumpre os seus compromissos: os ministros de Relações Exteriores da União Europeia acabam de decidir por prolongar as sanções contra a Rússia", afirmou Kaja Kallas, chefe da política externa do bloco nas redes sociais.

"Isto continuará a privar Moscou de receitas para financiar a sua guerra", acrescentou. "A Rússia deve pagar pelo dano que causa."

Vários Estados da UE haviam alertado que a não ratificação das sanções, cujo prazo venceria em 31 de janeiro, teria consequências significativas, como o descongelamento de ativos russos na Europa usados para apoiar Kiev.

A renovação das sanções, a cada seis meses, requer votação unânime dos Estados-membros do bloco. As medidas incluem proibições comerciais setoriais, bem como imobilização de ativos do Banco Central russo.

Os lucros dos ativos congelados são usados para financiar um empréstimo de US$ 50 bilhões à Ucrânia, apoiado pelos países do G7.

Garantias

O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, que bloqueava a renovação das sanções, exigiu consultas à nova administração Donald Trump, nos Estados Unidos, antes de tomar uma decisão.

O presidente americano deixou claro que queria pressionar a Rússia a entrar em negociações de paz.

A Hungria mantém relações econômicas e políticas mais próximas com a Rússia do que os outros membros da UE. O país anunciou nesta segunda-feira que estava pronto a aprovar as sanções, desde que recebesse garantias da Comissão Europeia.

Numa reunião de embaixadores da UE, a Comissão anunciou a sua disposição de envolver a Hungria e Eslováquia na continuação das negociações com a Ucrânia sobre o fornecimento de energia.

O ministro das Relações Exteriores da Hungria, Peter Szijjártó, reagiu dizendo estar satisfeito com as garantias. "A Comissão Europeia está empenhada em proteger gasodutos e oleodutos que fazem ligação com os Estados-membros da União Europeia", escreveu ele em uma postagem no Facebook.

*Com AFP