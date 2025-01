Ucrânia substitui comandante do front oriental após Rússia capturar outra cidade

Por Olena Harmash

KIEV (Reuters) - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, substituiu o comandante do front oriental, o campo de batalha mais acirrado da guerra da Ucrânia, depois que as forças russas capturaram outra cidade estratégica no local.

O general de brigada Andriy Hnatov foi substituído como comandante do campo de batalha no leste pelo major-general Mykhailo Drapatyi, comandante geral das forças terrestres, que manterá suas funções anteriores. Hnatov recebeu a função de supervisionar o treinamento e as comunicações.

Em discurso noturno por vídeo no final do domingo, Zelenskiy disse que o objetivo é fortalecer o comando das tropas na região de Donetsk.

Donetsk, um campo de batalha desde 2014 e uma das quatro províncias que a Rússia alega ter anexado desde sua invasão em grande escala em 2022, tem sido o foco principal dos combates há mais de um ano.

As Forças Armadas ucranianas confirmaram na segunda-feira que se retiraram da cidade de Velyka Novosilka, na região de Donetsk, um dia depois que a Rússia disse que a havia capturado. Viktor Trehubov, porta-voz militar do front oriental da Ucrânia, confirmou que as tropas russas entraram na cidade, mas disse que os combates continuavam nos arredores.

As forças russas estão avançando lentamente, mas de forma constante, no leste da Ucrânia há mais de um ano, em um combate terrestre implacável que causou perdas militares maciças em ambos os lados. Kiev, por sua vez, conseguiu capturar e manter um bolsão de território dentro da Rússia nos últimos seis meses.

O novo comandante do leste, Drapatyi, de 42 anos, é muito respeitado no Exército, onde ganhou crédito por ter impedido uma ofensiva russa na região de Kharkiv no ano passado.

As forças ucranianas interromperam o ataque inicial da Rússia à capital Kiev após a invasão russa em 2022 e obtiveram vários grandes sucessos na recaptura de território durante o primeiro ano da guerra. Mas, em grande parte, elas estão na defensiva desde o fracasso de um grande contra-ataque em meados de 2023.

Analistas ucranianos estimam que a Rússia capturou cerca de 3.000 quilômetros quadrados de território no ano passado.

Com a guerra se aproximando da marca de três anos em fevereiro, a Ucrânia está com menos homens no campo de batalha e suas tropas estão exaustas.

(Reportagem adicional de Lidia Kelly e Pavel Polityuk)