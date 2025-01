Tarcísio anuncia CPTM até Parelheiros: 'Esticar a linha mais um pouquinho'

Do UOL, em São Paulo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), anunciou nesta segunda-feira (27) que irá viabilizar a extensão de uma linha de trem da CPTM até o bairro de Paralheiros, no extremo sul da capital paulista.

O que aconteceu

Estação em Parelheiros é promessa antiga. A operação de uma linha de trem que chegue até os moradores da região é uma demanda local antiga e já foi prometida pelo ex-governador Geraldo Alckmin há 15 anos.

Assim como Alckmin, Tarcísio prometeu buscar financiamento para viabilizar extensão. Segundo declarado pelo atual governador nesta segunda, durante a inauguração da estação de trem Varginha, da linha 9-Esmeralda, um estudo foi encomendado pelo seu governo na última sexta-feira (24) para viabilizar as obras de mobilidade para a região do extremo sul paulistano.

A gente vai iniciar o estudo agora. Então, aproveitando que chegamos até a estação Varginha, vamos tentar esticar mais um pouquinho. Foram feitos 4,5 quilômetros de Grajaú para Varginha, e dá para fazer mais 5 quilômetros até Parelheiros. Tarcísio de Freitas, durante coletiva de imprensa nesta segunda (27)

Inauguração da estação Varginha ocorreu com 10 anos de atraso. O projeto foi lançado em 2012, com início das obras em 2013. O lançamento era esperado para o primeiro semestre de 2015 e, desde então, a data foi prorrogada diversas vezes, até a inauguração nesta segunda.

Governador afirmou que fase de estudo para viabilizar estação em Parelheiros deve durar ao menos um ano. Ele disse que o prazo para conclusão das análises para a extensão da linha férrea até a região deve levar "12 meses ou um pouco mais". E completou: "a meta é que até o ano que vem a gente esteja com o estudo pronto".

Tarcísio prometeu ainda tentar viabilizar extensão até Marsilac, também na zona sul. Segundo ele, que não entrou em detalhes de como e em quanto tempo tornaria as extensões das linhas férreas possíveis, a intenção do governo é "pavimentar um caminho" para "pensar em Marsilac" e, "lá na frente, chegar no litoral [paulista]".

Projetos de mobilidade e trem intercidades vem sendo anunciados pelo governador há um ano. Em maio do ano passado, Tarcísio anunciou a qualificação de dois trens intercidades, um que conectaria São Paulo a Santos, e outro a São José dos Campos, além de dois VLTs nas regiões de Campinas e Sorocaba, respectivamente.