Tarcísio lamenta morte de idoso após chuvas em SP: 'Há muito o que fazer'

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), lamentou a morte de um idoso de 73 anos que teve sua casa, próxima ao Beco do Batman, na capital paulista, atingida pelas fortes chuvas na sexta-feira (24).

O que aconteceu

Foi a primeira vez que Tarcísio falou abertamente sobre os impactos das chuvas na cidade. "Lamentamos a morte no Beco do Batman", disse o governador. "Vamos trabalhar sempre, incessantemente, para evitar óbitos, para deixar a cidade mais preparada, para deixar a cidade mais resiliente."

A Defesa Civil informou que são 17 mortes confirmadas em decorrência das chuvas no estado neste verão, desde 1º de dezembro. Três delas ocorreram nesta última chuva, desde sexta-feira. Além do artista plástico Rodolpho Tamanini Netto, em São Paulo, um motociclista foi encontrado morto após ser arrastado por uma correnteza, em Guarulhos, e um menino de 7 anos morreu depois de ser arrastado pela água para uma galeria em um parque em Itapecerica da Serra.

Há muito o que fazer no sentido de combater essa impermeabilização grande que aconteceu nos últimos anos para que a gente possa diminuir o que tem de escoamento superficial, poder aumentar a capacidade de infiltração. Nós temos muitas ações de drenagem que estão acontecendo e vão acontecer

Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo

Governador diz que preocupação é maior na região metropolitana e na baixada santista. "São lugares onde ainda têm muitos habitantes em áreas de risco", disse.

A gente tem que entender que foi uma chuva de grandes proporções. A cidade vem se preparando para essas chuvas. A gente fez quase R$ 8 milhões [de investimentos] no combate às cheias

Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo

Dois dias antes da chuva, na quarta-feira (22), o governo de São Paulo anunciou a instalação do Conselho Estadual de Mudanças Climáticas (CEMC). O objetivo é acompanhar a implementação da Política Estadual de Mudanças Climáticas, que reúne um conjunto de medidas para prevenção e enfrentamento de eventos climáticos extremo.

Lançamento ocorreu em meio a medidas de Donald Trump, apoiado por Tarcísio, contra a agenda ambiental. Na segunda-feira (20), o recém-empossado presidente dos Estados Unidos anunciou a saída do país do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas. No dia da posse, o governador postou um vídeo nas redes sociais em que colocava na cabeça um boné com a frase "Make América Great Again (Faça a América Grande Novamente)", símbolo da campanha e do movimento trumpista. A publicação ainda continha a frase "Grande dia!"

As falas do governador ocorreram em um evento para lembrar os 80 anos da libertação do campo de concentração de Auschwitz dos nazistas. Ricardo Nunes (MDB), prefeito de São Paulo, também estava presente. A cerimônia foi organizada por Conib (Confederação Israelita do Brasil), Fisesp (Federação Israelita do Estado de São Paulo), CIP (Congregação Israelita Paulista) e pela ONG StandWithUs Brasil, na sinagoga Etz Chaim, em São Paulo, neste domingo (26).

Em um longo discurso, Tarcísio destacou o papel do estado no combate à intolerância religiosa e ao antissemitismo. "A partir de outubro de 2023, a gente intensificou as ações de segurança para impedir ataques a alvos frequentados pela comunidade judaica", disse. A data é uma referência ao ataque do Hamas a Israel, que matou cerca de 1.200 pessoas e fez outras 250 reféns, 90 das quais permanecem sob o poder do Hamas. Israel revidou dando início a uma guerra na Faixa de Gaza que já deixou 47 mil palestinos mortos, de acordo com autoridades ligadas ao Hamas.

Questionado sobre uma fala de Trump no sábado (25), sugerindo retirada dos palestinos de Gaza para uma "limpeza" do território, Tarcísio desconversou. "Nós temos que olhar para a nossa política em São Paulo. São Paulo é uma cidade que abriga pessoas de mais de 200 nacionalidades diferentes", disse. "Vamos continuar caminhando nessa linha, combatendo a intolerância religiosa, a descriminação, para que o nosso estado, a nossa cidade e o nosso país possam ser exemplos."