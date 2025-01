Tales: Popularidade do governo Lula continuará ruim no 1º semestre

O governo Lula (PT) precisará conviver com índices ruins de popularidade durante todo o primeiro semestre por conta da inflação, afirmou o colunista Tales Faria no UOL News desta segunda (27).

Pesquisa Genial/Quaest divulgada hoje mostra que 37% dos entrevistados avaliam o governo Lula de forma negativa. O percentual é o mais alto desde o início do levantamento, que começou em fevereiro de 2023. Já a avaliação positiva ficou em 31%.

Na avaliação do governo, o resultado dessa pesquisa ainda tem a ver com o clima do problema do Pix. A pesquisa está contaminada pela fake news do Pix e isso vai durar por algum tempo. Seria superável no campo da comunicação e poderia passar.

O problema sério que o governo tem é o da inflação, muito embora a pesquisa dê mais peso à questão do Pix. Agora começará a haver medidas contra a inflação, mas isso só terá resultado no final do primeiro semestre. Ou seja: será um período com índices de popularidade ruins, talvez não no patamar dessa pesquisa. Tales Faria, colunista do UOL

Para Tales, uma solução para o governo federal melhorar sua popularidade seria se dedicar à comunicação, focando nos planos para frear a alta nos preços dos alimentos. O colunista criticou, porém, o vídeo publicado pela primeira-dama Janja da Silva em suas redes sociais e que mostra Lula na horta da granja do Torto.

O que pode ser feito: em termos de comunicação, mostrar que está fazendo reuniões e soltar medidas que tendem a melhorar o ânimo. O que importa é o resultado.

Esse vídeo, por outro lado, é ruim. Ele não altera e nem traz nada. É até um pouco amador. Fica parecendo que a Janja continua participando da comunicação do governo, o que foi um erro e levou à crise dessa área. O bate-cabeça fez com que Paulo Pimenta [ex-ministro da Secom] saísse.

Esse vídeo não me pareceu boa coisa. Não está dizendo nada de importante, de novo. Não está explicando nem solucionando nada. Esse vídeo está me parecendo amador . Tales Faria, colunista do UOL

Veja a íntegra do programa: