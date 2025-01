StoneX reduz previsão para produção de algodão do Brasil para 3,79 mi t

(Reuters) - A StoneX reduziu sua previsão para a produção de algodão do Brasil em 2024/25, estimando agora um total de 3,79 milhões de toneladas, ante 3,83 milhões previstos em dezembro.

Segundo a consultoria, o corte foi motivado principalmente por uma redução na área plantada no Mato Grosso, principal produtor da pluma.

A previsão é que o plantio no Estado alcance 1,53 milhões de hectares de algodão nesta safra, pouco abaixo do último número, que era de 1,55 milhões de hectares, mas ainda cerca de 5,1% acima do ano passado.

"O que temos visto é um atraso na colheita de soja no Mato Grosso. Com isso, o plantio do algodão no Estado, que é feito principalmente na segunda safra, deverá sofrer um atraso, aumentando os riscos envolvidos nessa cultura e desestimulando alguns produtores a seguir aumentando área neste ano", avaliou Raphael Bulascoschi, analista de Inteligência de Mercado do grupo, em nota.

Se confirmada, a produção de 3,79 milhões de toneladas de algodão nesta safra representariam um avanço de 4,6% em comparação com o ciclo 2023/24.

(Por Letícia Fucuchima)