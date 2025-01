Starbucks deve registrar queda nas vendas enquanto investidores aguardam retomada

Por Juveria Tabassum

(Reuters) - A Starbucks deve reportar na terça-feira seu quarto trimestre seguido de queda nas vendas comparáveis, no que pode ser mais um revés aos investidores, que aguardam medidas do novo CEO, Brian Niccol, para retomar a demanda da rede de cafeterias.

Niccol, que está há quatro meses em sua nova função na Starbucks, estabeleceu uma série de ações para melhorar os negócios da rede, que foi afetada pelo aumento da concorrência e pelo enfraquecimento da demanda nos Estados Unidos e na China.

Em outubro, a empresa suspendeu a previsão para o ano fiscal de 2025, enquanto executa a estratégia de Niccol, que inclui a redução do tempo de espera e a implementação de um "código de conduta da cafeteria" que exigirá que os clientes comprem algo caso queiram usar os banheiros ou acessar o Wi-Fi da loja.

Neste mês, a Starbucks também disse que vai cortar alguns cargos e reduzir as camadas extras de gestão para se concentrar na melhoria das operações nas lojas, ampliando o horário de funcionamento das unidades para atingir a meta de Niccol de um tempo de espera inferior a quatro minutos.

"Um debate importante entre os investidores é se a experiência do cliente e do funcionário pode ser melhorada em questão de trimestres ou anos. Estamos no primeiro campo e fomos encorajados pelas mudanças iniciais", disse Chris O'Cull, analista da Stifel, sugerindo que a Starbucks pode recuperar o tráfego em questão de trimestres.

No entanto, talvez não seja neste trimestre que a empresa verá os resultados desejados. A expectativa é que a Starbucks registre queda de 4,6% nas vendas comparáveis de lojas no primeiro trimestre, enquanto o lucro deve cair cerca de 26%, seu quarto trimestre consecutivo de queda, conforme estimativas compiladas pela LSEG.

"Acreditamos que a gestão continuará se concentrando na experiência do consumidor em detrimento das margens de curto prazo, onde pode levar vários trimestres até que se sintam confortáveis em reduzir as horas de trabalho", disse Logan Reich, analista da RBC Capital Markets.

A empresa também está suspendendo os aumentos de preços este ano, mesmo com a alta do custo do café, o que pode pesar sobre as margens da companhia.

Em 2024, as ações da Starbucks caíram cerca de 20% até a nomeação de Niccol; desde então, subiram 28% até o fechamento de sexta-feira.

(Reportagem de Juveria Tabassum em Bengaluru)