Sorteio define grupos da Copa Africana de Nações 2025

Costa do Marfim, atual campeã, e Camarões, cinco vezes vencedor do torneio, caíram no mesmo grupo da próxima edição da Copa Africana de Nações (CAN-2025), cujo sorteio foi realizado nesta segunda-feira (27), em Rabat, no Marrocos.

Gabão e Moçambique completaram o Grupo F, no qual marfinenses e camaroneses são amplamente favoritos.

A fase de grupos também terá outros duelos de peso, como Egito x África do Sul, Nigéria x Tunísia e Senegal x República Democrática do Congo.

O anfitrião Marrocos, semifinalista da última Copa do Mundo e apontado por muitos como principal candidato ao título, fará o jogo de abertura do torneio continental contra Comores no dia 21 de dezembro. Mali e Zâmbia completam o Grupo A.

A CAN será disputada entre o final de 2025 e o início de 2026 (de 21 de dezembro a 18 de janeiro).

-- Resultado do sorteio da fase de grupos da Copa Africana de Nações (CAN) 2025:

. Grupo A:

Marrocos (anfitrião)

Mali

Zâmbia

Comores

. Grupo B:

Egito

África do Sul

Angola

Zimbábue

. Grupo C:

Nigéria

Tunísia

Uganda

Tanzânia

. Grupo D:

Senegal

República Democrática do Congo

Benin

Botsuana

. Grupo E:

Argélia

Burkina Faso

Guiné Equatorial

Sudão

. Grupo F:

Costa do Marfim (atual campeã)

Camarões

Gabão

Moçambique

