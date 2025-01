Smoothie 'detox', sete tipos de frutas: conheça a dieta de Melania Trump

Melania Trump chamou atenção com seu corpo esguio no vestido com tiras e fendas que usou no baile pós-posse de Donald Trump. Segundo a revista Inside Edition, além de gastar mais de R$ 90 mil em procedimentos estéticos, a primeira-dama dos EUA mantém uma alimentação saudável, diferente da de seu marido, que é rica em gorduras.

O café da manhã de Melania

Segundo a publicação, Melania Trump começa o dia com um smoothie "detox", em que coloca mirtilos, cenoura, espinafre, iogurte desnatado e suco de maçã, acompanhado de pão com manteiga.

Para os especialistas, pão com manteiga na chapa não seria a opção ideal de nutrição para o café da manhã. Mas como diz a professora de nutrição Gisele Pontaroli Raymundo: "Entre não comer nada e consumir essa refeição, esta é uma opção. Mas quando se coloca uma fonte proteica nessa combinação, como iogurte, mantém-se à saciedade por mais tempo. Quando se acrescenta uma fruta, há uma refeição com mais fibras", orienta.

Sete frutas ao longo do dia

Melania Trump ainda inclui em sua dieta pelo menos sete frutas por dia, com preferência por maçãs e pêssegos. "A maioria [das frutas] possui uma boa quantidade de fibras, nutrientes que prolongam o tempo de esvaziamento do estômago e aumentam a saciedade", informa o nutrólogo Durval Ribas Filho.

Em se tratando da maçã, uma por dia é suficiente. Recomenda-se consumir a fruta in natura e com casca para melhor aproveitamento dos nutrientes. É rica em fitonutrientes, que agem como antioxidantes, adstringentes e anti-inflamatórios. Por essa razão, quem consome maçã com frequência previne o envelhecimento precoce.

Quanto ao pêssego, está entre as frutas menos calóricas (36 calorias por 100g) e oferece fibras de boa qualidade, trazendo sensação de saciedade. Além disso, é rico em flavonoides e em vitaminas, sobretudo a A, que tem função antioxidante.

Mas não é para consumir apenas essas duas. É importante variar, para ter diferentes fontes de vitaminas e minerais.

Ela se permite consumir guloseimas

Embora mantenha uma alimentação saudável, Melania Trump também não renuncia a um docinho de vez em quando, quando tem vontade, como chocolate amargo e sorvete.

"O meu doce favorito é o chocolate amargo, que é uma opção bastante saudável sem deixar o sabor de lado. Por isso, quem não consegue resistir a um doce e consome diariamente, sempre que possível, deve optar pelo chocolate amargo, que possui grande concentração de cacau e traz benefícios para a saúde", explica a nutricionista Gislaine Aparecida Chaves Ribeiro.

Não é necessário se privar de tudo, o segredo está no equilíbrio, que Donald Trump parece não se preocupar. Conhecido por suas polêmicas políticas, o marido de Melania também se destaca por uma dieta com excesso de calorias e gorduras.

Segundo o jornal britânico The Guardian, Trump geralmente pula o café da manhã, mas quando resolve comer, escolhe ovos com bacon. No almoço, opta por bolo de carne com pão, e no jantar, Big Mac com batatas fritas ou outro cardápio de fast food. Quando prefere carne, sempre escolhe um bife de boi bem exagerado.

*Com informações de reportagens publicadas em 10/07/2024, 13/01/2022, 28/11/2024, 16/05/2024, 15/05/2019