Remédio experimental da Veru ajuda idosos e obesos que tomam Wegovy a preservar músculos

Por Bhanvi Satija

(Reuters) - A Veru disse nesta segunda-feira que seu remédio experimental, em combinação com o Wegovy -- tratamento para perda de peso da Novo Nordisk --, ajudou a preservar os músculos de pacientes idosos com obesidade, atingindo o objetivo principal de um estudo em estágio intermediário.

As ações da empresa desenvolvedora de remédios, no entanto, caíram 44%, para 67 centavos no pregão da manhã, já que os pacientes que receberam o medicamento da Veru e o Wegovy não perderam mais quilos em comparação com os que tomaram Wegovy e placebo. A empresa também não divulgou os dados de segurança do estudo.

"Acreditamos que a perda de peso dos medicamentos combinados e a segurança são (as) principais métricas que os investidores estão procurando", disse Srikripa Devarakonda, analista da Truist Securities, acrescentando que os dados da Veru "tentam abordar a importância da preservação muscular".

Os pacientes que tomaram o remédio oral da Veru, o Enobosarm, e o Wegovy perderam 71% menos massa muscular magra, em média, do que aqueles que receberam placebo e Wegovy durante 16 semanas. Aqueles que receberam a combinação de Enobosarm e Wegovy perderam mais massa gorda, disse a Veru.

A Veru, a Eli Lilly, a Regeneron e a Scholar Rock estão entre as várias fabricantes de remédios que pretendem ajudar pacientes com obesidade a melhorar a qualidade de sua perda de peso, preservando massa muscular e perdendo mais gordura.

O Enobosarm foi testado em 168 pacientes com sobrepeso ou obesidade com 60 anos ou mais que apresentam maior risco de quedas e fraturas.

Cerca de 19% dos pacientes que tomaram Enobosarm e Wegovy perderam pelo menos 10% de sua capacidade de subir escadas -- menos do que os 42,6% dos pacientes que tomaram apenas Wegovy e tiveram uma perda semelhante ou maior.

(Reportagem de Bhanvi Satija em Bengaluru)