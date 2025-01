Relatório confirma colisão de pássaros com motor de avião na Coreia do Sul

Um relatório publicado pelo governo sul-coreano nesta segunda-feira (26) confirmou a presença de penas e manchas de sangue de pássaros nos dois motores do avião da companhia Jeju Air, que bateu em um muro do aeroporto de Muan, em dezembro. O Boeing 737-800 da Jeju Air transportava 181 passageiros de Bangcoc, na Tailândia, e pousou de barriga, poucos segundos antes de bater em um muro no final da pista de aterrissagem e pegar fogo. Apenas dois tripulantes sobreviveram e 179 pessoas morreram.

Um relatório publicado pelo governo sul-coreano nesta segunda-feira (26) confirmou a presença de penas e manchas de sangue de pássaros nos dois motores do avião da companhia Jeju Air, que bateu em um muro do aeroporto de Muan, em dezembro.

O Boeing 737-800 da Jeju Air transportava 181 passageiros de Bangcoc, na Tailândia, e pousou de barriga, poucos segundos antes de bater em um muro no final da pista de aterrissagem e pegar fogo. Apenas dois tripulantes sobreviveram e 179 pessoas morreram.

"Os pilotos identificaram pássaros perto da pista" e "uma câmera de segurança filmou a aeronave se aproximando dos pássaros durante a manobra", de acordo com o documento divulgado pelo Ministério do Território, Infraestruturas e Transportes. O acidente é considerado o pior desastre aéreo da história da Coreia do Sul.

Dois motores recuperados no local do acidente foram inspecionados. Manchas de sangue e penas de pássaros foram encontradas em cada um deles, de acordo com o documento.

Em meados de janeiro, o Instituto Nacional de Recursos Biológicos confirmou ao canal de TV MBN que havia encontrado "penas" nos "dois motores" do avião, depois de "analisar 17 amostras". O investigador-chefe do acidente, Lee Seung-yeol, também confirmou a mesma informação para a imprensa sul-coreana.

Segundo o relatório, duas caixas-pretas pararam de funcionar quatro minutos antes do desastre, o que atrapalhou a investigação. O comandante tinha mais de 6.800 horas de voo, e o copiloto teve 1.650 horas. Ambos morreram no acidente.

Aeroportos vão passar por reformas

As autoridades sul-coreanas anunciaram na última quarta-feira (22) que modificarão as barreiras de concreto usadas em sete aeroportos do país, substituindo-as por "estruturas de aço leves" para limitar o risco de outros acidentes no futuro.

No caso do aeroporto de Muan, as paredes de concreto serão completamente removidas e "reinstaladas usando estruturas quebráveis".

O ministro dos Transportes da Coreia do Sul, Park Sang-woo, disse que estas ações exigem "atenção imediata", mas que no futuro também devem "implementar medidas para melhorar a prevenção de colisões com pássaros".

(Com informações da AFP)