Rebeldes do Congo chegam ao centro de cidade no leste em grande escalada no conflito

GOMA (Reuters) - Rebeldes apoiados por Ruanda marcharam para o centro da maior cidade do leste do Congo na segunda-feira, segundo testemunhas, na mais recente escalada de décadas de conflito em uma região que já sofre uma das piores crises humanitárias do mundo.

A aliança rebelde, liderada pela milícia M23, de etnia tutsi, disse que havia capturado toda a cidade à beira do lago, mas isso não pôde ser confirmado de forma independente.

Houve disparos de tiros perto do aeroporto, centro da cidade e fronteira com Ruanda, com dois moradores relatando confrontos contínuos entre a milícia alinhada ao governo e os combatentes do M23.

"Há confusão na cidade. Aqui, perto do aeroporto, vemos soldados. Ainda não vi o M23", disse um morador à Reuters por telefone, pedindo para não ser identificado.

"Há também alguns casos de saques a lojas."

A fronteira oriental da República Democrática do Congo é um local inflamável com feudos rebeldes e milicianos, resultantes de duas guerras regionais após o genocídio de 1994 em Ruanda, quando extremistas hutus assassinaram cerca de 1 milhão de tutsis e hutus moderados.

O M23, o mais recente em uma longa linha de movimentos rebeldes liderados pelos tutsis e apoiados por Ruanda, capturou Goma em 2012, mas se retirou dias depois, após um acordo mediado por nações vizinhas.

O Congo tem mais de 100 grupos armados, principalmente no leste da nação centro-africana de 100 milhões de habitantes, que é aproximadamente do tamanho da Europa Ocidental e tem abundantes suprimentos minerais na mira de empresas chinesas e ocidentais.

