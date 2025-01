Quênia teve recorde de feminicídios em 2024

Cerca de 200 quenianas morreram devido à violência contra as mulheres em 2024, quase o dobro do ano anterior, de acordo com um relatório divulgado nesta segunda-feira (27).

De acordo com um estudo da empresa de dados Odipo Dev e do veículo de comunicação Africa Uncensored, 170 mulheres morreram no Quênia no ano passado, em comparação com 95 em 2023, vítimas da violência de gênero.

"O ano 2024 foi o mais mortal para as mulheres quenianas e, infelizmente, não há sinais de que isso vá diminuir", disse a pesquisadora principal, Patricia Andago.

Quase 70% dos feminicídios foram cometidos pelos parceiros das vítimas e 61% ocorreram em espaços privados ou "domésticos".

Metade das vítimas eram mulheres entre 18 e 35 anos e 66% dos agressores eram homens da mesma faixa etária.

Em dezembro, uma manifestação pacífica na capital Nairóbi que exigia o fim dos feminicídios foi dispersada pela polícia com gás lacrimogêneo. Algumas das manifestantes foram presas.

Grupos de direitos humanos pedem uma melhor educação e condenações mais severas para tentar acabar com esse flagelo.

