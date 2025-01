Quatro mortos no Iraque em bombardeio atribuído à Turquia

Quatro pessoas morreram na região autônoma do Curdistão iraquiano nesta segunda-feira (27), em um bombardeio aéreo atribuído à Turquia, de acordo com fontes curdas.

A Turquia realiza regularmente operações terrestres e aéreas no norte do Iraque contra posições do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), que está envolvido em uma luta armada contra o governo turco há décadas.

"Um drone turco atingiu um veículo civil às 15h20 (09h20 no horário de Brasília), matando quatro pessoas, duas mulheres e dois homens", disse uma fonte das forças de segurança na região de Raperin, ao norte da cidade de Suleimaniya.

"Suas identidades são desconhecidas", acrescentou a fonte, que pediu anonimato.

Kamran Othman, do grupo americano Community Peacemakers Teams (CPT), que monitora as operações turcas no Curdistão iraquiano, confirmou o ataque e o número de mortos, acrescentando que outra pessoa que pilotava uma moto ficou ferida.

O PKK, considerado uma organização "terrorista" pela Turquia e por seus aliados ocidentais, tem bases de retaguarda no Curdistão iraquiano, que também abriga bases militares turcas.

O Iraque recentemente endureceu seu tom em relação ao PKK, colocando-o em sua lista de "organizações proibidas".

O governo turco pede que vá além e o classifique como uma "organização terrorista".

