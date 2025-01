Preta Gil diz que usará bolsa de colostomia para sempre; como funciona?

A cantora Preta Gil contou que está com uma bolsa de colostomia definitiva após a cirurgia realizada em dezembro de 2024. "Dessa vez, eu vou ficar para sempre com essa bolsinha e sou muito grata a ela por isso. Estou me acostumando", disse em um vídeo publicado neste domingo (26).

O que é bolsa de colostomia

Ostomia é um procedimento cirúrgico que faz uma abertura em alguma parte do corpo para conectar o meio interno com o externo. Serve para eliminação de fezes (colostomia), urina (ureterostomia) ou para auxiliar na respiração (traqueostomia), por exemplo.

Para a colostomia, é feito um desvio do trânsito intestinal. Um segmento do intestino é colocado na parede abdominal, onde a abertura é feita. Ali, é colocada a bolsa, um equipamento de uso externo. Ele é composto por um saco para coletar fezes e uma placa adesiva fixada no abdome.

O procedimento, chamado ostomia de eliminação, pode ser temporário ou definitivo. Algumas condições de saúde —como câncer, doença de Crohn, traumas ou qualquer situação em que a pessoa perde o controle do momento em que vai evacuar— podem levar à cirurgia e ao uso da bolsa de colostomia. Dependendo do caso, a pessoa pode ficar com o dispositivo por período determinado, depois revertendo o trânsito intestinal normal, ou para sempre.

Quando a colostomia é definitiva?

Procedimento é permanente quando há amputação total do reto. Nestes casos, a ausência do órgão impede a reconstrução do trânsito intestinal. O uso da bolsa também pode ser recomendado para sempre quando o comprometimento ocorre em um segmento muito grande do intestino ou a pessoa não tem condição clínica que possibilita a cirurgia de reconstrução do trânsito intestinal.

Ainda assim, bolsa é trocada com periodicidade. "A bolsa não é definitiva, o que é definitivo é a condição crônica de saúde, que é a ostomia de eliminação, que também pode ser temporária", explica Kellen Cristina de Souza, enfermeira estomaterapeuta e responsável clínica na Coloplast pela linha de cuidados com ostomia. "A bolsa é de uso único, descartável, que vai ser trocada com periodicidade, recomendado uma vez ao dia."

Cuidados com a bolsa de colostomia

Os cuidados com a colostomia são os mesmos nos casos temporário e definitivo. O principal ponto é usar um equipamento coletor adequado ao perfil corporal, rotina e estilo de vida da pessoa, para que o processo de reabilitação e adaptação sejam positivos. A base adesiva precisa se encaixar perfeitamente ao corpo para não ocorrer vazamento das fezes.

A bolsa de colostomia precisa ser esvaziada com periodicidade. Os fluidos devem ser descartados diretamente no vaso sanitário e é recomendado trocar o saco coletor diariamente. "Isso é para que a pessoa tenha melhor qualidade de vida e não precise ficar lavando a bolsa por dentro, o que é bastante trabalhoso, bem constrangedor e pode levar à danificação do material", diz a enfermeira.