Presidente do BCE alerta sobre questionamentos à independência de bancos centrais

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse que a independência dos BCs tem enfrentado contestações e alertou que a influência política em decisões de política monetária pode contribuir substancialmente para a volatilidade macroeconômica.

"Embora pesquisas recentes sugiram que a independência por lei dos bancos centrais nunca tenha prevalecido como hoje, não há dúvida de que a independência de fato dos bancos centrais está sendo questionada em várias partes do mundo", disse Lagarde, em vídeo pré-gravado exibido durante evento do BC húngaro nesta segunda-feira.

Na semana passada, o recém-empossado presidente dos EUA, Donald Trump, disse que iria exigir que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) continuasse reduzindo juros, como fez em suas últimas três reuniões. No encontro desta semana, porém, a expectativa é de que o Fed deixe suas taxas básicas inalteradas.

Já no caso do BCE, que também revisa os juros da zona do euro nesta semana, a previsão é de novo corte das taxas. No ano passado, os juros do bloco foram reduzidos em quatro ocasiões.