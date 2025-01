Possível "navio fantasma" russo nega sabotar cabo submarino - Empresa búlgara Navibulgar afirma que rompimento de cabo submarino de fibra óptica não foi intencional. Navio sob suspeita de Autoridades da Suécia abrem investigação.A empresa de navegação búlgara Navibulgar negou nesta segunda-feira (27/01) que o navio da sua frota apreendido pela Suécia na véspera tenha danificado intencionalmente um cabo submarino de fibra óptica.

O presidente da Navibulgar, Alexander Kalchev, admitiu ser possível que o navio Vezhen tenha causado a ruptura de um cabo, mas descartou sabotagem ou qualquer outra ação intencional.

Ele citou informações obtidas da tripulação de que o navio estava navegando em condições climáticas extremamente ruins. Por fim, descobriu-se que a âncora esquerda estava aparentemente se arrastando pelo fundo do mar, alegou.

Investigações em andamento

Autoridades da Suécia iniciaram neste domingo, em conjunto com a Letônia e a Otan, as investigações a bordo do navio suspeito de sabotar um cabo submarino que conecta o país à Letônia através do Mar Báltico.

A guarda costeira sueca afirmou que o navio apreendido está ancorado ao sul da ilhota de Aspo, perto da cidade de Karlskrona. Segundo Kalchev, o Vezhen, de bandeira maltesa, estaria navegando para a América do Sul carregado de fertilizantes.

Segundo o portal de monitoramento Vesselfinder, que fornece informações sobre a localização e o trajeto de embarcações, o navio, que partiu há vários dias do porto russo de Ust-Luga, estava navegando entre a ilha sueca de Gotland e a Letônia no início da madrugada de domingo, quando se suspeita que os danos tenham ocorrido.

O cabo de comunicação pertence à emissora pública letã LVRTC. O dano foi detectado a cerca de 130 quilômetros da cidade letã de Ventspils, em águas internacionais, mas na zona econômica exclusiva da Suécia.

"Frota fantasma" russa sob suspeita

Os investigadores suecos suspeitam que o Vezhen faça parte da chamada "frota fantasma" ou "frota das sombras" da Rússia, composta por navios que a Rússia usa para contornar as sanções ocidentais às suas exportações de petróleo devido à guerra na Ucrânia.

Em dezembro, a ministra do Exterior da Alemanha, Annalena Baerbock, advertiu a Rússia sobre a "frota fantasma": "Quase todos os meses, navios estão danificando cabos submarinos no Mar Báltico. É mais do que difícil acreditar em coincidências. Esse é um sinal de alerta urgente para todos nós. Os cabos submarinos são artérias de comunicação que mantêm nosso mundo unido."

Desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, em 24 de fevereiro de 2022, acumulam-se os incidentes de rompimento de cabos de energia, internet e telefonia no Mar Báltico.

Na semana anterior, a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) anunciou o lançamento da missão de segurança Baltic Sentry, em que fragatas, aeronaves de patrulha e drones navais vão ajudar a proteger infraestruturas críticas no Mar Báltico.

Em dezembro de 2024, a polícia finlandesa apreendeu um navio petroleiro carregando petróleo russo. A embarcação teria sido usada para danificar a linha de energia Estlink 2, que liga a Finlândia à Estônia, e quatro cabos de telecomunicações, ao arrastar sua âncora pelo fundo do mar.

