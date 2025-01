Avaliação negativa do governo Lula cresce e chega a 37%, diz Quaest

Do UOL, em São Paulo

Pesquisa Genial/Quaest divulgada hoje (27) mostra que 37% dos entrevistados avaliam negativamente o governo Lula. Este é o percentual mais alto desde o início do levantamento, que começou em fevereiro de 2023.

O que aconteceu

37% dos entrevistados avaliaram negativamente o governo Lula, enquanto 31% avaliaram positivamente. Houve aumento na avaliação negativa em relação à rodada anterior, divulgada em dezembro, que ficou em 31%. Já a avaliação positiva da presidência caiu de 33% para 31%. A margem de erro é de um ponto percentual para mais ou para menos.

28% dos entrevistados avaliaram o governo como regular, ante 34% da pesquisa anterior. Os que não sabiam ou não responderam aumentou de 2% para 4%.

Avaliação do governo Lula, segundo pesquisa Genial/Quaest de Janeiro de 2025 Imagem: Reprodução - Genial/Quaest

Avaliação negativa do governo cresceu entre o público feminino, saindo de 27% para 36% nesta pesquisa. Já a avaliação positiva dentro do grupo variou dentro da margem de erro, ficando em 33%, ante os 34% anteriores. A avaliação regular da gestão entre as mulheres caiu nove pontos percentuais —de 36% em dezembro para 27% em janeiro.

A desaprovação do trabalho que Lula está fazendo cresceu de 47% para 49%. Já a aprovação caiu cinco pontos percentuais, de 52% em dezembro para 47% em janeiro. 4% afirmou não saber ou não responderam —ante 2% da pesquisa anterior.

A Genial/Quaest ouviu 4.500 brasileiros com 16 anos ou mais, entre os dias 23 e 26 de janeiro. O índice de confiança é de 95%. O levantamento foi feito pessoalmente, em 250 municípios, nas cinco regiões do Brasil, a partir da aplicação de questionários estruturados. A margem de erro é de um ponto percentual.

Polêmica envolvendo o Pix

A pesquisa também avaliou a repercussão das notícias falsas sobre a tributação e pagamento de taxas em operações com o Pix. O governo Lula acabou recuando e revogando a instrução normativa da Receita Federal que obrigava as instituições financeiras a informar movimentações, inclusive pelo Pix, acima de R$ 5 mil para pessoas físicas e R$ 15 mil para pessoas jurídicas.

66% dos ouvidos afirmaram que o governo errou mais diante da polêmica entorno do tema. 19% disse que a gestão Lula acertou mais, já outros 5% falaram que o acerto e o erro do governo no caso foram iguais. 10% não sabiam ou não responderam.

Comunicação do governo

Pesquisa também pediu a opinião dos entrevistados sobre a comunicação do governo. Sidônio Palmeira tomou posse como ministro da Secom (Secretaria de Comunicação Social) no último dia 14. O publicitário foi alçado ao cargo em meio a uma reestruturação da comunicação de Lula já de olho em 2026. Sidônio tem carta branca para atuar, inclusive, em outros ministérios e buscar melhorar a imagem da gestão frente à opinião pública.

53% dos entrevistados pela Genial/Quaest avaliaram a comunicação governamental como negativa. 18% entendem que a comunicação é positiva, ante 23% que consideram regular. Outros 6% não sabiam ou não responderam.

Recortes sociais

Mais pobres aprovam governo Lula. Entre os ouvidos com renda familiar de até dois salários mínimos, 56% aprovam, 39% desaprovam e 5% não sabem ou não responderam.

Governo é mais desaprovado entre os com renda superior a 5 salários mínimos (59%). 39% dos ouvidos pelo levantamento com essa renda disseram aprovar o trabalho do presidente e 2% não sabem ou não responderam.

Entre 2 e 5 salários, desaprovação foi de 54%. 43% disseram aprovar o trabalho que o presidente está fazendo e 3% não souberam ou não responderam.

52% dos católicos ouvidos aprovam o governo, ante 45% que reprovam. Entre os evangélicos, o presidente continua sendo mais desaprovado (59%) —já a aprovação no grupo ficou em 37%.

Maioria de pretos e pardos aprova governo. Entre a população preta o presidente tem 54% de aprovação e 42% de desaprovação. Já entre os pardos, ele registra 51% de aprovação e 45% de desaprovação.