O que esperar do tempo em SP após temporal que gerou caos na cidade; veja previsão

São Paulo enfrentou tempestades e calorão nos últimos dias. E assim deve continuar esta semana. Até o próximo domingo, dia 2 de fevereiro, a previsão da empresa de meteorologia Climatempo é de temperaturas entre 20ºC e 28ºC na capital paulista, com temporais à tarde e à noite. Já o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura fala em mínima de 19ºC e máximas acima dos 29ºC.

A madrugada deste domingo, 26, foi a segunda mais quente do ano até agora na cidade considerando a medição do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) no Mirante de Santana, em que a temperatura mínima foi de 23,7ºC. O recorde de maior temperatura mínima este ano é de 23,9°C, nos dias 21 e 24 de janeiro.

Já o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura diz que as mínimas chegaram aos 16,9°C no extremo sul da cidade, enquanto a região central registrou 21,2°C. "A semana começou com variação de nebulosidade, chuvas isoladas e termômetros oscilando em torno dos 19,8°C durante a madrugada", diz.

De acordo com a Climatempo, se a mínima na capital paulista de fato não baixar de 20°C até o próximo fim da semana, considerando a medição convencional do mirante de Santana, serão 16 dias consecutivos com mínimas acima de 20°C, algo atípico para os padrões climáticos de São Paulo. A maior média climatológica mensal já registrada na cidade é a de fevereiro, de 19,6°C.

"Por enquanto, só há previsão de que as tardes fiquem menos quentes esta semana, mas as madrugadas ainda serão bastante abafadas, com temperaturas mínimas iguais ou acima dos 20°C quase todos os dias até o da 31 de janeiro", afirma a Climatempo.

A chuva também tem preocupado moradores e comerciantes. As zonas norte, oeste e leste tiveram grandes alagamentos na última sexta-feira, 24, com a formação de um "rio" no Beco do Batman, na Vila Madalena, zona oeste, e a inundando a estação Jardim São Paulo da Linha 1-Azul do Metrô, na zona norte. Como mostrou o Estadão, muita gente perdeu móveis e carros.

Os dados do CGE mostram ainda que janeiro acumulou até o momento 150,6mm de chuva, o que corresponde a 58,5% dos 257,3mm esperados para o mês. "Os próximos dias seguem com condições típicas de verão, ou seja, sol entre nuvens, tempo abafado e pancadas de chuva no final das tardes", diz.

Veja a previsão de mínimas e máximas na capital esta semana:

- Segunda-feira, 27: mínima de 20ºC e máxima de 26ºC. Faz sol com algumas nuvens e chove rápido durante o dia e à noite.

- Terça-feira, 28: mínima de 20ºC e máxima de 28ºC. Faz sol com muitas nuvens e pancadas de chuva ocorrem no fim da tarde e à noite.

- Quarta-feira, 29: mínima de 21ºC e máxima de 28ºC. Faz sol com muitas nuvens a nublado. Chove o dia todo e à noite, com maior chance de temporal à tarde.

- Quinta-feira, 30: mínima de 21ºC e máxima de 25ºC. Faz sol com muitas nuvens a nublado. Chove o dia todo e à noite, com maior chance de temporal à tarde.

- Sexta-feira, 31: mínima de 20ºC e máxima de 27ºC. Faz sol com muitas nuvens a nublado. Chove o dia todo e à noite, com temporais à tarde e à noite.

- Sábado, 1º de fevereiro: mínima de 21ºC e máxima de 25ºC. Faz sol com muitas nuvens a nublado. Chove o dia todo e à noite, com chance de temporal à tarde.

- Domingo, 2 de fevereiro: mínima de 21ºC e máxima de 27ºC. Faz sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

As previsões de mínima e máxima são da Climatempo.