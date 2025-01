Avião de deportados só traz quem não pode mais ir à Justiça, diz acordo

Do UOL, em São Paulo

A chegada no Brasil de 88 brasileiros deportados dos EUA na última sexta-feira (24) faz parte de um acordo firmado ainda em 2017 entre o então presidente Michel Temer (MDB) e Donald Trump.

O que aconteceu

O pacto prevê que aeronaves tragam de volta quem já não tem mais como recorrer à Justiça norte-americana. Os deportados são, então, pessoas detidas por entrar ilegalmente nos EUA e já não possuem possibilidade de recursos, segundo o Ministério das Relações Exteriores.

Os voos de repatriação acontecem desde 2018 para evitar que essas pessoas permaneçam em presídios dos EUA indefinidamente. Conforme o acordo, o governo brasileiro não aceita a inclusão nos voos daqueles que ainda possuem chance de revisão de sentença.

Além disso, os termos também falam em ''tratamento digno, respeitoso e humano dos repatriados''. O acordo de deportação firmado entre os dois países é considerado pelo governo brasileiro como uma base de diálogo.

Deportação ainda não pode ser atribuída à nova política migratória de Trump. O primeiro voo de repatriação deste ano já estava previsto desde a gestão de Biden e antes da posse do republicano, que prometeu intensificar a política de deportação dos estrangeiros.

88 deportados

Avião da FAB (Força Aérea Brasileira) buscou os deportados em Manaus. Grupo de 88 brasileiros recebeu apoio e mantimentos para passar a noite em Manaus e foi levado pela FAB ao aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, onde desembarcou no sábado (25).

Ao desembarcarem no Brasil, eles reclamaram das condições. Diante da situação, o governo brasileiro mandou retirar algemas e correntes e proibiu a continuidade do voo da aeronave fretada pelos EUA.

Ministério das Relações Exteriores diz que tratamento viola o acordo firmado entre os governos. Itamaraty informou neste domingo (26) que vai cobrar esclarecimentos de autoridades americanas. Conforme o UOL antecipou com exclusividade, o Brasil vai pedir esclarecimentos aos representantes da Casa Branca.