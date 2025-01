O 'Piroceno': uso do fogo está produzindo era de incêndios descontrolados

Los Angeles está queimando, mas não está sozinha. Nos últimos anos, incêndios atingiram cidades no Colorado, no sul das Montanhas Apalaches e na ilha de Maui, além do Canadá, Austrália, Portugal e Grécia. O que não foi queimado foi defumado.

Será este outro caso de um futuro não apenas terrível, mas estranho, sem uma narrativa que una o passado ao presente ou um análogo para o que está por vir?

Sou um historiador do fogo e minha resposta é que temos tanto uma narrativa quanto um análogo. A narrativa é a saga ininterrupta da relação da Humanidade com o fogo, um companheirismo que se estende por toda a nossa existência como espécie. O análogo é que as práticas de fogo da Humanidade se tornaram tão vastas, especialmente nos últimos séculos, que estamos criando o equivalente incendiário de uma era glacial.

O fogo como princípio organizador

A Humanidade e o fogo vêm moldando a Terra desde o fim da última glaciação, há cerca de 11.500 anos. Em geral, essas mudanças tornaram as paisagens mais receptivas ao fogo.

A escala é significativa. Estudos recentes especulam que o despovoamento maciço, especialmente nas Américas, que removeu as queimadas e permitiu que as florestas recuperassem a terra e, assim, sequestrassem o carbono atmosférico, pode até ter ajudado a empurrar o planeta para uma "Pequena Idade do Gelo" entre meados do século 16 e meados do século 19.

Ainda assim, havia limites. O fogo e a vida coevoluíram ao longo de 420 milhões de anos, e os controles e equilíbrios ecológicos limitavam até onde os seres humanos poderiam usar o fogo dentro das restrições das paisagens terrestres.

Este processo, no entanto, foi inquestionavelmente acelerado e mudou de caráter com a queima em massa de combustíveis fósseis, ou o que poderíamos chamar de paisagens líticas. Essa combustão está fora dos limites antigos: ela pode queimar a qualquer hora, em qualquer lugar, e seus efluentes não são facilmente absorvidos pela antiga ecologia. Ao aquecer a atmosfera, ela é uma das principais causas das mudanças climáticas, que, por sua vez, geralmente melhoram as condições para a ocorrência de incêndios florestais.

Igualmente importante, a transição para uma civilização movida a combustíveis fósseis afetou a forma como as pessoas vivem na terra, como projetam cidades e comunidades periurbanas, como moldam paisagens vivas com agricultura e reservas naturais, como geram e transmitem energia e que tipos de práticas de fogo adotam.

Os produtos petroquímicos da biomassa fóssil substituem, ou tentam substituir, os efeitos ecológicos do fogo. A energia dos combustíveis fósseis substitui o calor, a luz e o poder das chamas. Em vez de desafiar o fogo selvagem com fogo domesticado, as sociedades modernas combatem o fogo na paisagem com a força contrária do fogo industrial na forma de bombas, motores, escavadeiras e aeronaves.

Essa "transição pírica" nos tipos de combustão força os dois tipos diferentes de queima - incêndios em paisagens vivas e incêndios que queimam paisagens líticas —a interagir de maneiras que, às vezes, concorrem e, às vezes, são cúmplices. Como as linhas de transmissão de energia que provocaram tantos incêndios florestais desastrosos, os dois reinos do fogo estão se cruzando, muitas vezes com consequências letais.

A perspectiva de agravamento das queimadas devido à mudança no uso da terra e nas práticas de fogo era evidente antes de as mudanças climáticas se tornarem uma preocupação séria na década de 1990. As agências fundiárias dos EUA reconheceram as consequências negativas da remoção do fogo e reformaram as políticas para restabelecer o "fogo bom" há mais de 50 anos. Infelizmente, porém, o "fogo ruim" continua a superar o "fogo bom".

Enquanto o mundo queima

Nenhum fator isolado impulsiona o fogo: ele sintetiza o ambiente ao seu redor. É como um carro sem motorista que segue pela estrada, integrando tudo o que está ao seu redor.

Às vezes, ele se depara com uma curva acentuada chamada mudanças climáticas. Às vezes, é um cruzamento complicado onde a paisagem urbana e o campo se encontram. Às vezes, são os perigos na estrada deixados por acidentes passados, como resíduos de extração de madeira, gramíneas invasoras ou ambientes pós-queimadas.

As mudanças climáticas atuam como um melhorador do desempenho e, compreensivelmente, atraem a maior parte da atenção porque são globais e seu alcance vai além das chamas. Mas a discussão sobre se o clima ou o uso da terra é mais crítico é equivocada: ambos derivam, independentemente, da conversão para uma sociedade movida a combustíveis fósseis. Ao que parece, os megaincêndios se alimentam da modernidade, assim como os furacões se alimentam dos oceanos quentes.

Nos EUA, a transição pírica desencadeou uma onda de incêndios monstruosos que se espalhou pelos trilhos da colonização — incêndios uma ordem de magnitude maior e mais letais do que os das últimas décadas. O desmatamento e a derrubada de árvores alimentaram conflitos em série, que explodiram no final do século XIX e início do século XX, as décadas finais da Pequena Idade do Gelo.

Essa devastação inspirou o governo federal americano a intervir para acabar com a destruição ambiental, poupar bacias hidrográficas e proteger comunidades, tudo sob a égide da conservação, que se tornou um projeto global. O controle do fogo foi considerado fundamental; a supressão de queimadas tornou-se um indicador de sucesso. Liderado por silvicultores, espalhou-se a crença de que o fogo nas paisagens poderia ser substituído, como estava acontecendo nas cidades, ou enjaulado, como nos fornos e dínamos.

Com o fogo natural e a queima tradicional removidos da paisagem, a quantidade de incêndios caiu a ponto de as chamas não conseguirem mais fazer o trabalho ecológico necessário. Em vez de reduzir o risco, as paisagens tornaram-se mais propensas a queimadas explosivas à medida que os combustíveis se acumulavam nelas durante décadas.

Agora, muita biomassa fóssil é queimada para ser absorvida dentro das fronteiras ecológicas antigas. Os elementos combustíveis na paisagem viva se acumulam e se reorganizam. O clima está desequilibrado. Quando as chamas retornam, como há de acontecer, muitas vezes vêm como um incêndio.

Bem-vindo ao "Piroceno"

Abra mais um pouco o obturador e podemos pensar a Terra como entrando em uma nova era de fogo comparável às eras glaciais do Pleistoceno, completa com o equivalente pirogênico de camadas de gelo, lagos pluviais, planícies de outwash periglaciais, extinções em massa e mudanças no nível do mar. É uma época em que o fogo é o principal motor e a principal expressão.

O poder de fogo da Humanidade sustenta o Antropoceno, que é o resultado não apenas da interferência antropogênica, mas de um tipo específico de interferência, possibilitado pelo monopólio da espécie humana sobre o fogo. Até mesmo a história do clima se tornou um subconjunto da história do fogo.

Incêndios em paisagens vivas, incêndios queimando paisagens líticas - a interação desses dois domínios do fogo não tem sido muito estudada. Tem sido bastante difícil incluir totalmente as práticas de fogo humano na ecologia tradicional. No entanto, os seres humanos - a espécie-chave para o fogo na Terra - estão fundindo as duas arenas de queima terrestre com um dar e receber que está remodelando o planeta no que se assemelha a um Ragnarok em câmera lenta.

Acrescente todos os efeitos, diretos e indiretos: o gelo expulso pelo fogo, as áreas queimadas, as migrações biogeográficas à medida que as biotas se deslocam para acomodar as condições alteradas, os impactos colaterais com bacias hidrográficas danificadas e bacias aéreas, a destruição de ecossistemas, o poder generalizado das mudanças climáticas, a elevação do nível do mar, uma extinção em massa, a ruptura da vida e dos habitats humanos. O resultado é uma pirogeografia que se assemelha assustadoramente a uma era do gelo para o fogo. Você tem um "Piroceno" amadurecendo.

Se você duvida, basta perguntar à população da Califórnia.