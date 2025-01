O difícil retorno dos refugiados sírios que procuram familiares mortos ou desaparecidos

Wafa Mustafa sonhava em voltar à Síria, mas a ausência de seu pai diminuiu a alegria do retorno, mais de uma década após seu pai desaparecer nas prisões de Bashar al-Assad.

Seu pai Ali, um ativista, está entre as dezenas de milhares de pessoas mortas ou desaparecidas nas prisões sírias.

Suas famílias estão retornando à Síria em busca de respostas após a queda do presidente Assad em dezembro devido à mobilização de rebeldes liderados por islamistas.

"De 8 de dezembro até hoje, não senti alegria", disse Mustafa, 35 anos, que vivia como refugiada em Berlim. "Pensei que quando estivesse na Síria tudo seria melhor, mas na realidade tudo aqui é doloroso", afirmou. "Caminho pela rua e lembro de passar pelo mesmo lugar com meu pai", disse.

Desde que chegou a Damasco, visitou escritórios e instalações de serviços de segurança, prisões, necrotérios e hospitais em busca de informações sobre seu pai.

"É possível ver o cansaço nos rostos das pessoas" em todos os lugares, disse Mustafa, que dirige a comunicação do grupo de direitos humanos Syria Campaign. Ela foi convidada a declarar sobre pessoas desaparecidas na Síria perante a ONU em 2021.

Os rebeldes que derrubaram Assad libertaram milhares de detidos após quase 14 anos de guerra civil que deixou mais de 500.000 mortos e milhões de deslocados.

Mustafa retornou a 215, uma conhecida prisão administrada pela inteligência militar, onde ficou detida por participar de uma manifestação pró-democracia em 2011. Lá, encontrou documentos sobre seu pai.

"Já é um começo", disse. Agora ela quer "a verdade" e pretende continuar buscando respostas na Síria.

"Sonho com um túmulo, com um lugar onde eu possa ir de manhã para falar com meu pai", disse. "Os túmulos se tornaram nosso maior sonho".

- Exigir justiça -

Mustafa participou de um protesto em Damasco exigindo justiça para os desaparecidos e respostas sobre seu paradeiro.

Youssef Sammawi, 29 anos, também estava lá, carregando um retrato de seu primo, cuja prisão e espancamento em 2012 o levaram a fugir para a Alemanha.

Anos depois, identificou o corpo de seu primo entre 55.000 imagens tiradas por um fotógrafo militar identificado como "Caesar", que desertou e publicou as fotos.

Tiradas entre 2011 e 2013 e autenticadas por especialistas, as fotos mostram milhares de corpos torturados e famintos em prisões sírias.

"A alegria que senti se transformou em dor quando cheguei em casa sem poder ver meu primo", disse Sammawi. Seu tio também foi preso e executado depois de visitar o filho no hospital. "Quando voltei, me dei conta pela primeira vez que eles já não estavam entre nós", disse.

"Exigimos que justiça seja feita para aliviar nosso sofrimento".

A queda de Assad permitiu que muitos retornassem do exílio, mas outros ainda têm dúvidas.

Fadwa Mahmoud, 70 anos, disse à AFP que não tem notícias do marido e do filho, ambos opositores de Assad detidos no aeroporto de Damasco em 2012.

Ela fugiu para a Alemanha no ano seguinte e é cofundadora do grupo de direitos humanos 'Families for Freedom'. Não tem planos de retornar à Síria no momento.

"Ninguém sabe realmente o que vai acontecer, então prefiro manter a cautela", disse.

Mahmoud está decepcionada com as novas autoridades sírias, que prometeram justiça às vítimas das atrocidades de Assad, mas "não levam os casos a sério".

Ela diz que o novo governante, Ahmed al-Sharaa, "ainda não fez nada pelos sírios desaparecidos", embora tenha se encontrado com a mãe de Austin Tice por duas horas em Damasco. Tice é uma jornalista americana que desapareceu na Síria em 2012.

Sharaa "não respondeu" aos pedidos de reunião feitos por parentes de sírios desaparecidos, segundo Mahmoud.

"A revolução não teria sido bem-sucedida sem os sacrifícios dos nossos prisioneiros", disse.

