Moscou e Pequim parabenizam Lukashenko pela sétima eleição consecutiva em Belarus

O presidente russo, Vladimir Putin, parabenizou nesta segunda-feira (27) o seu colega bielorrusso, Alexander Lukashenko, reeleito no domingo (26) sem oposição em Belarus para um sétimo mandato consecutivo. O presidente chinês, Xi Jinping, também enviou uma mensagem de "felicitações". A União Europeia, a oposição e grupos de direitos humanos consideram o pleito, que confirmou a manutenção do autocrata no cargo, como uma "farsa". O presidente de 70 anos governa este país, aliado da Rússia, com mão de ferro desde 1994.

Alexander Lukashenko, há 30 anos no poder, obteve 86,82% dos votos, informou a comissão eleitoral de Belarus nesta segunda-feira.

Putin elogiou a "vitória convincente" de Lukashenko. O resultado "demonstra claramente sua grande autoridade política, bem como o apoio inquestionável da população ao caminho que Belarus está seguindo", diz a mensagem do presidente russo, publicada no site do Kremlin.

O porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, garantiu que as eleições foram "inteiramente legítimas, organizadas e transparentes".

O presidente chinês, Xi Jinping, também enviou uma mensagem ao presidente bielorrusso por sua reeleição, informou a agência de notícias oficial Xinhua na segunda-feira.

A comissão eleitoral de Belarus afirmou não ter observado "praticamente nenhuma violação" do processo.

Sem oposição

O "último ditador da Europa", como é apelidado Lukashenko, erradicou todas as formas de oposição, tendo reprimido grandes manifestações contra seu governo em 2020. Os principais adversários políticos do governante estão atualmente presos ou no exílio.

Na sexta-feira (24), em um discurso para seus apoiadores, o dirigente bielorusso comparou os protestos "a uma vacina". "Todos os nossos opositores e inimigos devem entender: não tenham esperança, nunca haverá uma repetição do que tivemos em 2020", afirmou em um estádio na capital Minsk.

Após votar, Lukashenko repetiu à imprensa: "Temos uma democracia brutal em Belarus. Não pressionamos ninguém e não silenciamos ninguém".

A votação foi descrita como uma "farsa" pela líder da oposição Svetlana Tikhanovskaya, forçada ao exílio e cujo marido está preso em Belarus. Nesta segunda-feira, ela agradeceu aos cidadãos que participaram dos protestos no exterior contra Alexander Lukashenko no dia das eleições. "Sua coragem e solidariedade são um lembrete poderoso de que os bielorrussos nunca deixarão de lutar pela liberdade, pela democracia e por um futuro europeu", escreveu ela.

"Quintal" da Rússia

A União Europeia reafirmou que "continuará impondo medidas restritivas e seletivas contra o regime" de Belarus após a "farsa" da eleição presidencial, afirmou no domingo (26) a chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas.

O chefe da diplomacia polonesa, Radoslaw Sikorski, zombou do resultado eleitoral muito alto reivindicado pelo presidente Lukashenko na noite de domingo. "Haverá espaço suficiente na prisão" para aqueles que não votaram nele, perguntou ironicamente.

O ministro das Relações Exteriores da Lituânia, Kestutis Budrys, também criticou nesta segunda-feira as autoridades bielorrussas, dizendo que o país "é o quintal militar da Rússia".

O porta-voz russo Dmitry Peskov rejeitou as críticas ocidentais, classificando-as de "totalmente previsíveis", e dizendo que "não as levou em consideração".

Base para invasão da Ucrânia

A Bielorrússia é uma grande aliada da Rússia, e seu território serviu principalmente como base de retaguarda para as tropas de Moscou lançarem a sua ofensiva contra a Ucrânia, em 2022. Questionado sobre o fato pela AFP no domingo, Alexander Lukashenko disse: "Não me arrependo de nada".

Com o apoio de seu aliado Vladimir Putin, Lukashenko conseguiu se manter no poder por meio de detenções, violência e duras penas de prisão contra opositores, jornalistas, trabalhadores ou simplesmente manifestantes. De acordo com a ONG de direitos humanos Viasna, Belarus mantém cerca de 1.250 presos políticos.

Já a ONU aponta que mais de 300.000 bielorrussos, de uma população de nove milhões de habitantes, fugiram por motivações políticas, principalmente para a Polônia.

(Com informações da AFP)