México aceita deportados não mexicanos dos Estados Unidos

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - O México recebeu deportados não mexicanos dos Estados Unidos na última semana, afirmou a presidente Claudia Sheinbaum nesta segunda-feira, revertendo sua oposição anterior a isso.

Sheinbaum disse que o México aceitou mais de 4.000 deportados, dos quais "a grande maioria" era mexicana, incluindo pessoas enviadas em quatro voos de deportação a partir dos EUA usando aeronaves civis.

Desde que o presidente dos EUA, Donald Trump, assumiu o cargo, não houve um aumento "substancial" de deportados recebidos pelo México, segundo Sheinbaum.

A líder de esquerda havia dito anteriormente que seu governo não tinha concordado com a retomada do programa "Permanecer no México" pelo governo Trump, que enviaria imigrantes não mexicanos de volta ao México enquanto aguardavam o processamento pelos Estados Unidos.

(Reportagem de Kylie Madry)