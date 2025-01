Mãe de Trump não entrou ilegalmente nos Estados Unidos

Do UOL, no Rio

Não é verdade que Mary Anne MacLeod Trump, a mãe do presidente dos EUA, Donald Trump, tenha entrado nos Estados Unidos de maneira ilegal em 1930. Registros da época mostram que ela entrou no país vindo da Escócia com visto de imigrante para obter residência permanente. Na época, três irmãs de Anne MacLeod já viviam no país.

O que diz o post

A publicação usa uma foto da mãe de Donald Trump, Mary Anne MacLeod Trump, jovem com a seguinte legenda: "Mary Anne MacLeod (1912-2000), mãe de Donald Trump, nasceu em Lewis (Escócia) e entrou ILEGALMENTE nos EUA em 1930, onde conheceu Fred Trump e casaram em 1936".

Por que é falso

Mary Anne MacLeod não entrou nos EUA ilegalmente. Segundo reportagem da BBC Mundo com base em documentos de imigração, a mãe de Donald Trump, que é escocesa, chegou ao país com visto de imigrante para obter residência permanente (aqui). Ela chegou aos EUA com 18 anos de idade em maio de 1930. O visto de imigrante foi emitido em Glasgow em 17 de fevereiro do mesmo ano. Quando Mary Anne MacLeod imigrou, três de suas irmãs já moravam no país.

Boato foi desmentido em 2017. O site de verificação dos EUA, Snopes, publicou uma checagem sobre o tema em janeiro de 2017 (leia aqui, em inglês). Na época, Donald Trump tomava posse como presidente em seu primeiro mandato. A verificação concluiu que "nenhuma evidência sugere que a mãe de Donald Trump tenha violado leis de imigração antes de sua naturalização em 1942". Neste período, a matéria destaca, ela fez diversas viagens internacionais e pôde entrar e sair dos EUA.

Viralização. No Instagram, um post com o conteúdo desinformativo registrava mais de 7,6 mil curtidas.

