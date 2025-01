Lula e Putin conversam por telefone; brasileiro indica intenção de viajar a Moscou em maio

BRASÍLIA (Reuters) - Os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e da Rússia, Vladimir Putin, conversaram nesta segunda-feira sobre o cenário internacional e a agenda bilateral, e Lula respondeu a convite do mandatário russo confirmando a intenção de viajar a Moscou em maio para comemoração dos 80 anos da vitória na Segunda Guerra Mundial.

Nota divulgada pela comunicação do Planalto informa que durante o telefonema, Lula expressou "preocupação com o cenário internacional e reafirmou o compromisso do Brasil com a promoção da paz".

Putin, por sua vez, diz o Planalto, agradeceu a atuação do governo brasileiro em busca da "promoção da paz". A Rússia está envolvida há quase três anos em um conflito com a Ucrânia.

O presidente russo manifestou apoio à presidência brasileira do Brics e "indicou disposição de seguir trabalhando no avanço de iniciativas em favor da facilitação do comércio e dos investimentos entre os membros". Putin também sugeriu a retomada de Comissão Bilateral de Alto Nível entre os dois países.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)