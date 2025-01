Lula é liberado para exercer rotina habitual após nova tomografia, diz boletim médico

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi liberado pelos médicos para exercer sua rotina habitual, incluindo viagens e atividade física, de acordo com boletim médico divulgado após novo exame nesta segunda-feira.

Lula realizou nesta manhã nova tomografia de controle no hospital Sírio-Libanês de Brasília após a queda sofrida no banheiro do Palácio da Alvorada em outubro, quando bateu a cabeça.

"O exame mostra nova redução da coleção, compatível com progressiva melhora do quadro", disse o boletim médico.

O presidente realizou em meados de dezembro uma cirurgia de emergência para drenagem de um hematoma no crânio, resultado do acidente doméstico em outubro. Posteriormente, passou por um procedimento complementar à cirurgia para impedir que novos sangramentos surgissem no local.

Lula permanece sob acompanhamento da equipe liderada pelos médicos Roberto Kalil Filho e Ana Helena Germoglio.