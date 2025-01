Limite para aquisição de terras para agricultura familiar passa a R$ 293,5 mil

Brasília, 27 - O limite de financiamento para aquisição de imóveis rurais por agricultores familiares passou de R$ 280 mil para R$ 293,527 mil por família, informou o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar em nota. As propriedades podem ser adquiridas no âmbito do Programa Nacional de Crédito Fundiário. O aumento do limite de crédito era uma demanda das entidades representativas da agricultura familiar.Os financiamentos podem ser contratados por trabalhadores rurais com idade entre 18 e 70 anos, com no mínimo cinco anos de experiência na atividade agropecuária e agricultores proprietários de imóveis rurais, cuja área seja insuficiente para a renda familiar.Entre 2023 e 2024, 3,2 mil famílias acessaram financiamentos por meio do PNCD, segundo a pasta, com investimentos que ultrapassaram R$ 487 milhões. O programa tem três anos de carência amortização em 22 anos, com taxas de juros de 0,5% ao ano e casos de desconto de até 40%