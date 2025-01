Líderes ouvirão sobreviventes de Auschwitz no 80º aniversário da libertação do campo

Por Barbara Erling e Kuba Stezycki

OSWIECIM, Polônia (Reuters) - Sobreviventes de Auschwitz estavam sendo acompanhados por líderes mundiais na segunda-feira para marcar o 80º aniversário da libertação do campo de extermínio da Alemanha nazista pelas tropas soviéticas, uma das últimas reuniões daqueles que vivenciaram seus horrores.

O aniversário no local do campo, que a Alemanha nazista montou na Polônia ocupada durante a Segunda Guerra Mundial para assassinar judeus europeus, contou com presença do chanceler alemão Olaf Scholz, do presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy, do rei britânico Charles, do presidente francês Emmanuel Macron, do presidente polonês Andrzej Duda e de muitos outros líderes.

Eles não tinham a intenção de fazer discursos, mas sim de ouvir, talvez pela última vez, aqueles que sofreram e testemunharam uma das maiores atrocidades da humanidade.

Israel, fundado para os judeus à sombra do Holocausto, enviou o ministro da Educação Yoav Kisch.

"O ato de lembrar os males do passado continua sendo uma tarefa vital e, ao fazê-lo, informamos nosso presente e moldamos nosso futuro", afirmou Charles durante uma visita ao Centro Comunitário Judaico em Cracóvia.

O presidente Duda disse aos repórteres no campo que "nós, poloneses, em cujas terras os alemães construíram esse campo de concentração, somos hoje os guardiões da memória".

A lembrança dos crimes cometidos em nome das noções nazistas de superioridade racial tornou-se uma questão política aguda nos últimos anos com a ascensão dos partidos de extrema-direita em toda a Europa.

No sábado, o bilionário Elon Musk, conselheiro de alto nível do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um discurso em vídeo para os apoiadores da AfD (Alternativa para a Alemanha), que está em segundo lugar nas pesquisas para a eleição de 23 de fevereiro, em uma plataforma que inclui a minimização da culpa histórica pelo Holocausto.

"As crianças não devem ser culpadas pelos pecados de seus pais, muito menos de seus bisavós", disse Musk, que depositou uma coroa de flores em Auschwitz há um ano.

A reunião levou o primeiro-ministro polonês Donald Tusk a dizer que "as palavras que ouvimos dos principais atores da reunião da AfD sobre a 'Grande Alemanha' e 'a necessidade de esquecer a culpa alemã pelos crimes nazistas' soaram muito familiares e ameaçadoras".

Pawel Sawicki, porta-voz do Museu e Memorial de Auschwitz-Birkenau, disse que os políticos não fariam discursos na segunda-feira.

"Está claro para todos nós que este é o último aniversário marcante em que podemos ter um grupo de sobreviventes que podem estar presentes no local", afirmou ele.

"Daqui a 10 anos, isso não acontecerá e, enquanto pudermos, devemos ouvir as vozes dos sobreviventes, seus testemunhos, suas histórias pessoais. Isso é algo de enorme importância quando falamos sobre como a memória de Auschwitz é moldada."

(Reportagem de Barbara Erling e Kuba Stezycki em Oswiecim, Pawel Florkiewicz em Varsóvia, Michael Holden em Londres)