Jantar em SP une petistas e bolsonaristas em apoio à campanha de Hugo Motta

Um jantar de apoio a candidatura de Hugo Motta (Republicanos-PB) à presidência da Câmara dos Deputados uniu petistas, bolsonaristas e líderes partidários do centrão nesta segunda-feira (27) em uma pizzaria no bairro de Higienópolis, em São Paulo.

O que aconteceu

Os ministros Márcio França e Silvio Costa Filho representaram o governo no evento. Estavam presentes também os petistas Carlos Zarattini, Luiz Carlos Motta e Arlindo Chinaglia. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro também estavam no jantar, como o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e do PP, senador Ciro Nogueira.

Evento foi organizado pelo deputado Maurício Neves, presidente estadual do PP. Durante o jantar, Motta se sentou ao lado de Lira e do secretário estadual de Segurança de São Paulo, Guilherme Derrite. Nos discursos, Motta já foi tratado como presidente da Câmara. A eleição será no próximo sábado (1º).

Em seu discurso, Motta agradeceu os presentes e ressaltou que, se eleito, será o presidente mais jovem da história da Câmara. "No próximo sábado nós começamos uma nova missão onde esses presidentes [de partidos] terão um papel fundamental de nos ajudar. Vou precisar ouvir os mais experientes para que a gente possa errar o mínimo possível."

Ele também agradeceu Antonio Brito, líder do PSD, e Elmar Nascimento, do União Brasil, que retiraram as candidaturas para apoia-lo. "Quero agradecer, Brito, a sua confiança, a confiança do deputado Elmar, que estão junto conosco nessa construção demonstrando a força da boa política."

O presidente do Republicanos, Marcos Pereira, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, discursaram no evento. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, o governador de estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e os líderes dos partidos também usaram o microfone para reforçar o apoio ao candidato.

Motta tem o apoio de quase todos os partidos da Casa. Pastor Henrique Vieira (PSOL) e Marcel Van Hattem (Novo) também são candidatos.

Quem estava presente

Presidentes de partidos. Valdemar Costa Neto (PL), Antônio Rueda (União Brasil), Marcos Pereira (Republicanos), Ciro Nogueira (PP), Paulinho da Força (Solidariedade), Gilberto Kassab (PSD), Renata Abreu (Podemos) e Baleia Rossi (MDB).

Ministros. Márcio França (PSB), do Empreendedorismo, e Silvio Costa Filho (Republicanos), de Portos e Aeroportos.

Deputados federais. Alencar Santana, Alfredinho, Arlindo Chinaglia, Carlos Zarattini, Kiko Celeguim, Luiz Carlos Motta e Odair Cunha (PT); Antônio Carlos Rodrigues e Paulo Bilynskyj (PL); Antônio Brito, Cezinha de Madureira, Gilberto Nascimento e Ribamar Silva (PSD); Arnaldo Jardim (Cidadania); Professor Luizinho, Maurício Neves (PP) e Isnaldo Bulhões (MDB).

Deputados estaduais. André do Prado (PL), presidente da Alesp, e Capitão Telhada (PP).