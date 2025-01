Índices da China recuam devido à contração da atividade industrial do país

XANGAI (Reuters) - Os índices acionários da China caíram nesta segunda-feira, no último dia antes do feriado do Ano Novo Lunar, uma vez que uma contração surpreendente na atividade industrial do país e preocupações sobre tarifas dos Estados Unidos compensaram o otimismo pelos esforços do governo para introduzir capital.

O índice CSI300 fechou em queda de 0,41%, enquanto o índice SSEC, em Xangai, caiu 0,06%.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, por sua vez subiu 0,66%, impulsionado por ganhos em ações de tecnologia.

A atividade industrial da China se contraiu de forma inesperada em janeiro, seu resultado mais fraco desde agosto.

"Parte da contração pode ser devida à demanda externa mais fraca, já que o índice de novos pedidos de exportação caiu para o menor nível desde março do ano passado", disse Zhiwei Zhang, presidente da Pinpoint Asset Management.

Enquanto isso, as ameaças do presidente dos EUA, Donald Trump, de impor tarifas e sanções à Colômbia - agora suspensas depois que um acordo foi fechado - lembraram aos investidores que Trump está levando a sério suas promessas tarifárias.

Os "riscos tarifários podem ter sido adiados, mas não descarrilados", disse o Morgan Stanley em uma nota, estimando que a taxa tarifária média ponderada sobre a China aumentará de 10% no final de 2024 para 26% no final de 2025 e 36% em 2026.

Essas preocupações diminuíram o entusiasmo com os sinais de que o investimento institucional está começando a fluir para o mercado de ações depois que Pequim estabeleceu metas específicas na semana passada para introduzir capital de longo prazo de seguradoras e fundos mútuos.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,9%, a 39.565,80 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,66%, a 20.197 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,06%, a 3.250 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,41%, a 3.817 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI não teve operações.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX não teve operações.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,20%, a 3.796 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 não teve operações.

(Por redação de Xangai)