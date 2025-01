Índice dos que veem melhora na economia cai de 27% para 25%, aponta Genial/Quaest

O índice dos que consideram que a economia do Brasil melhorou nos últimos 12 meses caiu de 27% para 25% de dezembro de 2024 para janeiro de 2025, mostra pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira, 27, enquanto os que afirmam que piorou foram de 40% para 39%. Para 32% dos entrevistados, a economia ficou do mesmo jeito em 12 meses, ante 30% da sondagem de dezembro. Não sabem ou não responderam foram de 3% para 4%.

A pesquisa apontou que, para 83% dos entrevistados, o preço dos alimentos nos mercados no último mês subiu (eram 78%), enquanto 6% dizem que caiu (eram 8%). Já para 65% dos entrevistados, o valor das contas de água e luz no último mês subiu, ante 62% de dezembro. Já 6% consideram que caiu (eram também 6%). Dentre os entrevistados pelo levantamento, 57% dizem que o preço dos combustíveis nos postos de gasolina no último mês subiu, ante 59%. Para 6%, caiu, ante 7%.

A Genial/Quaest entrevistou 4.500 brasileiros de 16 anos ou mais entre 23 e 26 de janeiro. A margem de erro é de 1 ponto porcentual e o nível de confiabilidade, de 95%.