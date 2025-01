Índia e China concordam em retomar ponte aérea após quase cinco anos

BEIJING/NOVA DÉLHI (Reuters) - A Índia e a China concordaram em retomar os serviços aéreos diretos após quase cinco anos, informou o Ministério das Relações Exteriores da Índia nesta segunda-feira, sinalizando um distensionamento nas relações entre os vizinhos após um confronto militar mortal em 2020 na disputada fronteira do Himalaia.

Ambos irão negociar uma estrutura de voos em uma reunião a ser realizada em uma "data próxima", disse o ministério após reunião entre o principal diplomata da Índia e seu homólogo chinês.

As tensões entre as duas nações azedaram após o confronto de 2020, depois do qual a Índia dificultou o investimento de empresas chinesas no país, proibiu centenas de aplicativos populares e cortou rotas de passageiros, embora os voos diretos de carga continuassem a operar entre os países.

As relações melhoraram nos últimos quatro meses com uma série de reuniões de alto nível, incluindo conversas entre o presidente chinês Xi Jinping e o primeiro-ministro indiano Narendra Modi na Rússia em outubro.

Nesta segunda-feira, o Ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, disse ao Secretário das Relações Exteriores da Índia, Vikram Misri, em Pequim, que os dois países deveriam trabalhar na mesma direção, explorar medidas mais substanciais e comprometer-se com o entendimento mútuo.

"Preocupações específicas nas áreas econômica e comercial foram discutidas com o objetivo de resolver essas questões e promover a transparência e a previsibilidade das políticas de longo prazo", disse o Ministério das Relações Exteriores da Índia em um comunicado.

A reunião foi a mais recente entre as duas potências asiáticas, após um acordo importante em outubro que buscou aliviar o atrito ao longo da fronteira.

(Reportagem de Liz Lee, Ethan Wang e Yukun Zhang, Tanvi Mehta em Nova Délhi)